‘El silencio de los cuervos’, el compromiso de Alejandro Sanz con la Tierra, en su Básico LOS40

"El mundo que yo quiero ver, no lo voy a poder ver". Esta es una de las frases más pesimistas de las canciones de Alejandro Sanz. El músico dejó impresa en su tema El silencio de los cuervos una lista de deseos de cara a hacer de la humanidad un lugar mejor en el que habitar y relacionarnos con los demás. El mismo cantante llegó a reconocer que era una especie de villancico, una carta a los Reyes Magos en la que pedir un mundo mejor.

"Realmente nos falta mucho para llegar a eso, la única forma para arreglar esto sería de que nuestros hijos estén mejor educados que nosotros, y sean capaces de solucionar los problemas que nosotros no hemos sabido responder", decía Sanz en una entrevista en La Nación donde desmenuzaba el contenido de las canciones de Sirope, su onceavo álbum de estudio. En este disco, publicado en 2015, consiguió mezclar géneros que van desde lo ranchero hasta lo funk.

"No somos capaces de convivir con la naturaleza en paz, no somos capaces de convivir entre nosotros en paz, no somos capaces de invertir el tiempo y el dinero y el esfuerzo en crear, sino en destruir", continúa el músico hablando de esta canción tan comprometida con el futuro y también con nuestro presente.

El silencio de los cuervos es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista

Alejandro Sanz, en su Básico 40 de presentación de su disco 'Sirope' en Madrid en 2016. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.