Jennifer López se sincera sobre las críticas que sufrió sobre su físico cuando comenzó su carrera

Jennifer López está de celebración, gracias al estreno de su documental para Netflix. Jennifer Lopez: Halftime es el nombre que recibe esta pieza audiovisual en la que la artista contará algunas de sus vivencias que han marcado toda su carrera profesional. Desde las burlas que ha sufrido por su físico, los impedimentos que ha tenido que pasar y cómo tuvo que salir adelante cuando ni ella misma confiaba.

Jennifer Lopez: Halftime (EN ESPAÑOL) | Jennifer Lopez | Tráiler oficial | Netflix

Uno de los aspectos más significativos de este documental es el relato de cómo le afectó a JLO la presión por tener un cuerpo normativo y entrar dentro del canon de belleza estipulado. Cuando comenzó en la industria del entretenimiento, “el ideal de belleza era estar muy delgada, rubia, alta, sin muchas curvas...”, dice la artista. Los medios de comunicación comenzaron a hacer bromas con su figura, inclusive su trasero, lo que hizo que Jennifer López pensara que no la tomaban en serio.

“Crecí rodeada de mujeres con curvas, así que nunca me avergoncé de nada”. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, estas actitudes de diferentes personas de la industria le empezaron a afectar, llegando a creerse aquello que decían. Su autoestima quedó muy baja y pensó, incluso, en renunciar a su carrera.

Los medios de comunicación, además, comenzaron a meterse en su vida privada y cada vez estaba más en el ojo público. Esto también le afectó, puesto que no podía ser ella misma al 100% sin estar controlada por la prensa.

Sin embargo, no podemos imaginar el entretenimiento sin una de las mayores artistas que ha pasado por él y es que Jennifer López, además de ser una diva, es imprescindible dentro de la industria. Tuvo que aprender a lidiar con ello, algo que no fue fácil, y salir adelante: “tenía que descubrir realmente quién era yo y creer en eso y no creer en nada más”, relata en el documental.

Recientemente, fue galardonada en los MTV Movie & TV Awards con el premio de honor por todos sus años de carrera. La artista se emocionó en el escenario y dio un discurso muy aplaudido: “Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara o cuando no estaba en la habitación que no podía hacer esto. Realmente no creo que hubiera podido hacerlo sin ustedes", dijo. En estas frases hace referencia al daño que le hicieron ciertos comentarios cuando estaba comenzando y cómo le hicieron más fuerte para pelear su sueño y llegar hasta donde está. ¡Qué haríamos sin ti, JLO!