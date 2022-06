Espectacular caída de Anabel Pantoja en la prueba de líder de ‘Supervivientes’ y nuevo bochorno para Kiko

Enterrados vivos, así se llamaba la prueba de líder de esta semana en Supervivientes y el nombre no era una exageración por lo que hemos visto con Kiko Matamoros.

Los concursantes luchaban por el collar más preciado en una prueba donde la fortaleza física volvía a ser protagonista y ya sabemos que ahí es donde flaquea el más veterano de los concursantes.

En esta ocasión, tenían que comenzar enterrados hasta la mitad del cuerpo en la arena. Una vez dado el pistoletazo de salida, tenían que desenterrarse y atravesar una serie de obstáculos para llegar al final del circuito.

Alejandro Nieto, Nacho Palau y Mariana Rodríguez eran los primeros en lograr salir de la arena. Explotaban una piñata llena de agua que les permitía continuar. En caso de haber sido barro, habrían quedado directamente eliminados como le pasó a Ana Luque.

Tras atravesar una red de gran altura, los concursantes tenían que hacer tiro al blanco y meter una bola en un pequeño agujero de un timón que iba dando vueltas. Alejandro y Nacho serán los que disputen la final de líder.

Una prueba accidentada

Los que lograran atravesar la red en menos de seis minutos, tenían la posibilidad de ganar una cena energética. Lo consiguieron todos menos Anabel Pantoja y Kiko Matamoros que tuvieron problemas para salir de la arena. Anabel lo consiguió, finalmente, con sus propios recursos. Pero Kiko necesitó más ayuda.

Tuvieron que ir sus compañeros a desenterrarle. “Este espectáculo no me lo esperaba yo. Kiko pasándolo mal ahí. Marta, ya lo siento, me río, pero no…”, decía Carlos Sobera muerto de la risa.

Finalmente, Lara Álvarez tuvo que pedir una pala y ponerse manos a la obra para lograr sacar a Kiko. No quedó ahí la cosa, todavía quedaba otro susto por vivir.

Anabel y Kiko decidieron continuar con el circuito. “Si subís tenéis cena”, les dijo la presentadora. Y no se lo pensaron dos veces. Ella parece que cogió ventaja, pero fue tal el ímpetu que cuando tocaba bajar de la red perdió el agarre y se cayó desde una altura considerable.

Lo curioso fue ver cómo Alejandro salía corriendo a socorrerla mientras Yulen se lo tomaba con más calma. “Hay un colchón aquí debajo”, explicaba Lara Álvarez. “Carlos, por una cena matamos, ya”, decía la accidentada concursante. “Me he dado un poquito en la cabeza, pero eso está blandito, he rebotado como una pelota”, le explicaba al presentador mientras Kiko aseguraba que él estaba “bien jodido”.

Está claro que los colaboradores de Sálvame no son los mejores en este tipo de pruebas.