Con la próxima visita en ‘Supervivientes’ se prevén muchos gritos de emoción en Honduras

Una de las incógnitas que nos hemos acostumbrado a conocer en Tierra de nadie es quién será el próximo defensor de plató que viaje a Honduras para dar una sorpresa a su familiar. Esta última semana ha estado allí Juanma, el marido de Ana Luque que ha conseguido recargar las pilas de su mujer que se quejaba de que no había tenido noticias de su familia desde que empezó Supervivientes.

Parece que su llanto y su bajón tuvieron su recompensa y eso nos ha permitido observar la buena relación de esta pareja que lleva casada 23 años y que tienen una química que ya quisieran muchos de los que empiezan.

Este martes tuvieron que despedirse, pero la concursante se ha quedado con una alegría que bien merece cualquier sufrimiento por haber vivido un reencuentro como el que le ha tocado.

Antes que él hemos visto por la isla a Luciano que se dio un buen chapuzón con Desy Rodríguez cuando se encontraron en Honduras. Y también vimos a Marta López Álamo inaugurando estas visitas y demostrando que Kiko Matamoros podía tener un lado sensible si el amor era el protagonista.

Nuevo reencuentro

Pero, ¿quién será el próximo? Carlos Sobera lo desvelaba en su programa. “Tengo noticias de que tú vas a ser el próximo fantasma de Supervivientes. Fantasma del pasado”, le decía a Tony Spina.

“¿Y eso es?”, preguntaba el italiano que no acababa de entenderle. “¡Que te vas a marchar a Honduras!”, le aclaraba para que ya no quedara ninguna duda. No dudaba en levantarse como si le hubieran puesto un resorte, dispuesto a coger el vuelo esa misma noche.

El próximo domingo podremos verle reencontrarse con Marta Peñate que, después de tanta soledad, bien merece un regalo como el de ver y abrazar a su prometido. “Estoy super contento, estoy super contento, tengo muchas ganas de verla”, aseguraba.

Todavía no sabemos en qué consiste eso de ser fantasma del pasado porque Sobera no ha dado más detalles ni explicaciones sobre el tema, pero lo que tenemos claro es que se prevén muchos gritos y emoción en ese reencuentro, que ya sabemos lo histriónica que puede llegar a ser Marta a veces.

Tendremos que ver si esa visita llega acompañada de expulsión definitiva o con la noticia de una unificación con sus compañeros.