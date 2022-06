¿Eres yonki?, la pregunta más inesperada de 'First Dates'

First Dates recibió ayer en su restaurante a las ilusionadas parejas que buscan iniciar una relación de pareja. No siempre las citas acaban bien pero algunas sorprenden bastante.

La cara de Virginia era todo un poema cuando, directamente y sin anestesia, su cita Aníbal le preguntó "¿Te drogas?" La verdad es que ni la joven ni el espectador se esperaban la pregunta. Ella confesó que estaba más acostumbrada a un ¿Bebes, fumas? pero a un "¿Te drogas?"...¿"Qué imagen estoy dando, "Proyecto Hombre"?, se cuestionaba la enfermera de 25 años.

Ella había confesado que le gusta salir de fiesta y pasarlo bien, pero de ahí a drogarse. Su cita insistía preguntándole: "¿Las has probado?". "¿Tendré cara de yonki?", se preguntaba ella sin dar crédito a lo que ha vivido.

Él dice que esa pregunta está en su habitual repertorio de interrogantes cuándo conoce a una chica. Es más, adelanta que hay otra pregunta que no ha formulado y hace referencia al tamaño de los genitales con los que sus citas han mantenido relaciones sexuales.

Aníbal, un madrileño que se dedica al Big Data, dejó claro en su entrevista con Sobera que no necesita que su pareja sea graciosa, con que le ría las bromas le basta. Virginia dijo que ella buscaba a un hombre que le haga reír. Ante esas dos premisas parecía que la pareja estaba hecha y que todo iba a ser un camino de rosas. El problema es que la pregunta no gustó a la comensal y por tanto no hay posible futuro en esta pareja.

El madrileño no quiso tener una segunda cita porque "estamos en momentos de vida diferentes. Ella está estudiando, yo ya me saqué la carrera. Yo estoy buscando una mujer para tener hijos ya, pero Virginia está en el momento de las mascotas".