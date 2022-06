“Es muy triste”: la peculiar reacción de una soltera de ‘First Dates al descubrir las aficiones de su cita

Si hace pocas horas el restaurante más famoso de la televisión acogía a dos jóvenes que presumían de sus mayores talentos sexuales, el último programa de First Dates ha estado protagonizado por dos trenes que irremediablemente estaban predestinados a chocar. Sí, dos solteros que han acudido al programa con las ideas muy claras sobre lo que buscaban, pero que rápidamente han descubierto que sus caminos difícilmente iban a coincidir.

Josefa, una mujer de armas tomar, ha acudido al restaurante de Carlos Sobera derrochando mucho desparpajo y presumiendo de moreno en la piel. Antonio, su cita y mucho más tranquilo, se ha sorprendido al verla alegando que era “una flor un poco arrugada”.

Tras este pequeño traspiés y acotando la distancia de los primeros encuentros, Josefa y Antonio han intentado buscar nexos en común y en ese momento, Antonio ha metido la pata hasta al final al hablar de usted a Josefa alegando que como es mayor que él trata a las personas así. Algo que no ha gustado nada Josefa y que la ha replicado muy seriamente.

Las tensiones no habían hecho nada más que empezar porque Josefa ha dejado claro a los micrófonos del programa, que no es una mujer tradicional y que le encanta salir a bailar. En cambio, a Antonio ha recalcado que le gustan los planes más tranquilos, como escuchar música o hacer yoga. Dos hobbies ante los que Josefa sin poder remediarle ha declarado: “Este hombre es muy triste”.

No basta con eso, Antonio no ha tirado la toalla y ha tratado de buscar algún lazo en común con ella. Por eso, le ha confesado a Josefa que busca una relación porque está cansado de las “redes sociales” y de que la gente no quiera “tener compromisos” porque quiere tener “una relación seria”. Ella con cara de asombro ha dicho que busca más bien un compañero de vida con quien compartir determinados momentos, pero nada de compartir "convivencia".

Justo ahí en ese momento Josefa ha tenido claro que Antonio no era lo que buscaba y está convencida de que este es de esos que se meten en casa y en la cocina para que "les planches, les cocines...". Y ella ya no quiere eso, busca algo más “abierto”.

Aún así, Josefa no ha llegado a confirmarlo, pero ha preferido no preguntar. Por eso, cuando ha llegado el momento de tomar la decisión final, esta le ha explicado que no quería continuar conociéndole porque ambos buscaban cosas muy diferentes.