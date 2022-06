Violeta Mangriñán y Fabio o Anabel Pantoja y Yulen en ‘Supervivientes’, ¿se pueden comparar?

Si una trama que está dando mucho juego en Supervivientes este año es la que están protagonizando Anabel Pantoja y Yulen Pereira. La colaboradora de Sálvame y el deportista de élite conectaron desde la primera pre convivencia y, una vez comenzado el concurso, la química que hay entre ellos no ha hecho más crecer.

Bueno, eso creen algunos, porque otros están convencidos de que el acercamiento que hay entre ambos no es más que pura estrategia de Yulen que está utilizando a Anabel para llegar a la final. Kiko Matamoros ya dijo que la relación duraría lo que durase el concurso y que la falta de pasión entre ambos era evidente.

Algo con lo que no está de acuerdo Yulen que ha dejado caer entre sus compañeros que entre ellos ya han sucedido cosas. El caso es que están dando mucho que hablar tanto en Honduras donde todos sus compañeros opinan, como en España donde los ánimos están divididos.

A la madre de Yulen no le acaba de convencer la relación y tanto ella como su marido siguen insistiendo en que no ha pasado nada entre ellos y que su hijo debería desligarse de esta historia. Pero parece complicado y menos la semana en la que está nominado.

Comparando relaciones

En El programa de Ana Rosa han querido comparar esta relación con la de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio. Ambas parejas nacieron en las aguas de Honduras, aunque tienen poco más que ver. “Están a años de luz de Violeta y Fabio. A años luz. Un pan sin sal”, aseguraba Joaquín Prat sobre la pareja de este año.

“Que queda concurso, que pueden consumar, que pueden darnos sorpresas, cuidado”, añadía Cristina Tárrega. “Fabio y Violeta eran fuego, pasión, esto es una llamita, una brasita de una chimenea, nada en comparación”, exponía Beatriz Cortázar comparando las dos parejas.

“Yulen piensa que todos los elementos hacen que él tenga que estar con Anabel, se está dejando llevar por lo que dice uno, por lo que dice el otro, por ella también, pero chico, si esta es la forma de querer…me parece muy frío”, añadía la periodista.

“El problema no es que no diga que la quiere, el problema es que el cuerpo no demuestra que la desea”, explicaba Alessandro Lequio, “tú puedes decir lo que quieras, pero si no lo demuestras con el cuerpo…porque el cuerpo no miente. El romanticismo de esta pareja tiene menos pasión que esas películas alemanas que se ven en Antena3 o La1".

Parece que, en general, se creen menos a esta pareja que a la de Violeta y Fabio que están a puntos de convertirse en padres y no se han separado desde que salieron del concurso.