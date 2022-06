Simple Minds anuncia su nuevo álbum y comparte el single ‘Vision Thing’

Llevan cuatro décadas de trayectoria, y todo apunta a que sumarán alguna más. Simple Minds están inmersos en la celebración de una larga carrera a sus espaldas con una serie de conciertos que los traerán el 22 de junio al Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Si aún no tienes tu entrada, puedes conseguirla aquí. Pero, además, acaban de anunciar que van a lanzar un nuevo disco, Direction Of The Heart, el que será el decimoctavo álbum de estudio de la banda.

Simple Minds siguen siendo una banda tocada por la magia y dispuesta a experimentar sin dejar de ser fieles a sus instintos originales. Para eso, han lanzado ya el primer single de este nuevo disco, Vision Thing. La canción se describe como un tributo al "mejor amigo" de Kerr: su difunto padre, quien falleció en 2019. El líder del grupo ha escrito la letra, mientras que el guitarrista Charlie Burchill está detrás de la música.

Es el primer álbum de Simple Minds desde el destacado disco Walk Between Worlds, que llegó al top 5 en el Reino Unido en 2018. A lo largo de sus nueve temas, Direction of The Heart encuentra a la banda en su mejor momento, un estado confidente e hipnótico, inspirado en la celebración de la vida. Este nuevo disco consigue encapsular perfectamente la esencia del pasado y del presente de esta banda.

La mayoría de los temas de Direction Of The Heart fueron creados en Sicilia, donde viven tanto Kerr como Burchill. Por otro lado, al no poder ir al Reino Unido por las normas de cuarentena, el álbum se grabó en los estudios Chameleon de Hamburgo. Los miembros de la banda, el bajista Ged Grimes, la baterista Cherisse Osei y la vocalista Sarah Brown se unieron a ellos en algunos de los temas, grabando sus partes por separado en Londres.

Simple Minds - Vision Thing (Official Audio)

Simple Minds se formaron en Glasgow en 1977, siendo una de las bandas más influyentes en los años 80. Debutaron en 1979 con el disco Life in a Day que logró entrar en el número 30 de las listas británicas. Aunque la banda no comenzó con mucho éxito en sus primeros años, más tarde consiguieron ser una de las bandas más grandes igualando a U2 y vendiendo más de 60 millones de discos.

La discografía completa de Simple Minds se acerca a los 30 álbumes, eso sin contar directos, recopilatorios, y otros materiales especiales. Su disco New Gold Dream (1982) está considerado como uno de los discos más esenciales de la música actual. Cinco de sus álbumes llegaron al primer puesto en las listas del Reino Unido y 21 sencillos alcanzaron el top veinte de aquel país. Un exitazo para esas mentes sencillas escocesas.

Tras el largo parón de conciertos musicales a causa de la pandemia, Simple Minds arranca 2022 incluyendo en su Tour visitando España, concretamente el 22 de junio en Madrid y el 23 en Albacete, mientras que en Julio lo hará el 23 en Sant Feliu de Guíxols (Girona), el 24 en Valencia, el 26 en Santander, el 29 en Marbella, el 30 en Murcia y el 31 en Jerez.