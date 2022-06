El Festival de Coachella da a conocer la fecha para su próxima edición con el primer artista confirmado

El Festival de Coachella es uno de los eventos más esperados del año, donde se aglutinan algunos de los mejores artistas mundiales y celebridades de todo tipo para celebrar la música y las artes. En abril de 2022, volvió más fuerte que nunca tras un parón muy significativo a causa de la COVID 19 que arrasó en todo el planeta. Sin embargo, los días en los que se celebró solo pudo haber fiesta, y muy buenos outfits.

Harry Styles, Billie Eilish, Maneskin, Nathy Peluso o Karol G fueron solo algunos de los artistas que pasaron por el escenario de este famoso festival. El día que salieron las entradas, los asistentes arrasaron, en pocas horas, comprando las 125.000 de cada fin de semana, cuando ni siquiera se sabían los cantantes que participarían.

Coachella 2022 es, sin embargo, agua pasada y los organizadores ya están planeando cómo será el festival del próximo año. Por el momento, ya podemos apuntar en la agenda cuáles serán las fechas oficiales en las que se celebrarán los conciertos: del 14 al 16 de abril y de 21 al 23 de abril de 2023. Dos fines de semana donde solo podremos vibrar, tanto los que asistan al evento como los que lo vean en el sofá de su casa.

Además, el co-fundador del festival, Paul Tollet, ha dado una exclusiva en el periódico Los Angeles Times. Ya ha confirmado al primer invitado que será uno de los cabezas de cartel de Coachella 2023: Frank Ocean. El intérprete de In My Room pisará el escenario de este evento, tras no poder hacerlo en 2020 cuando también estaba previsto que actuara. La pandemia obligó a cancelarlo y en el cartel de 2022 no estuvo presente.

Este anuncio no es algo habitual, ya que no suelen decir los nombres de los artistas invitados antes de la venta de entradas. Sin embargo, Paul Tollet quiso hacerlo por un motivo especial. “Solo estoy tratando de ser lo más justo posible con los artistas y los fanáticos para asegurarme de que eventualmente puedan ver a todos de los que hablamos”. De esta manera, el público puede tener un poco de tranquilidad al saber que este artista, por fin, tocará en Coachella.

Queda muy poco para que las entradas salgan a la venta. Concretamente, el 17 de junio de 2022, a las 10:00 PT, hora estadounidense, estarán disponibles para todo el que quiera comprarlas y vivir esta experiencia en 2023.