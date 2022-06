‘A mí no me importa’, la influencia funky de Alejandro Sanz, en su Básico de LOS40

La versatilidad es una de las señas de identidad de Alejandro Sanz. Nos lo ha demostrado en muchas ocasiones a lo largo de su carrera, pero especialmente lo hizo en su disco Sirope, su décimo álbum, que publicó en 2015.

El concepto musical de las canciones que contiene, según el cantante, se define como una mezcla equilibrada de pop, rock, funk, y el tono flamenco de su voz. Influido por la música afroamericana, por los ritmos negros y por las jams sessions realizadas junto a artistas de la talla de Lenny Kravitz, Maná o Antonio Carmona en Miami.

Todas estas influencias se pueden ver en canciones como A mí no me importa, el tema que abre el disco, y que muestra claramente este cambio de sonido en su carrera. "Quería salir de mi forma de confort y por eso me quería meter en este punto funky", decía el músico en una entrevista presentando el nuevo disco.

A mí no me importa es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Alejandro Sanz, actuando en el festival Vina del Mar de Chile en 2016. / LUIS COLLAO/ATON CHILE/AFP via Getty Images

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.