Sebastián Yatra: “Con Aitana me iría a una isla desierta”

A estas alturas, Sebastián Yatra no necesita presentación. Se trata de uno de los artistas más queridos y aclamados del momento gracias a temazos como Tacones Rojos, Pareja del año, Chica Ideal o Melancólicos anónimos. ¿Quién no ha cantado estas canciones?

Este miércoles, 15 de junio, el cantante se ha pasado por los estudios de Anda Ya. Con una enorme sonrisa en la cara, a pesar del madrugón, la estrella se ha sentado a charlar con Cristina Boscá y Dani Moreno. ¡Y no ha tenido problema en desvelarnos algunas cosas!

"Me vine todo el verano de fiesta y de gira", ha dicho el artista nada más sentarte. Y es que el cantante arranca su Dharma Tour por España este mismo mes, pasando por más de diez ciudades. "Es un show espectacular y que tuve la oportunidad de montar", ha dicho el joven.

El artista también ha hablado de cómo está siendo su experiencia en La Voz Kids. El joven ya estuvo en la edición colombiana durante dos años y estar en esta versión española le está encantando: "Me he encontrado a muchos niños en la calle que me dicen que les encanta el programa. Además, estoy teniendo la oportunidad de conectar con estos artistas tan grandes que son Aitana, Pablo López y Bisbal".

El artista, entre risas, ha comentado que es el que más orden pone allí. Y es que los otros tres se pasan el día de risas.

Ha sido entonces cuando Cristina Boscá ha querido poner a prueba al artista. La presentadora ha querido jugar con él a ¿Con quién te casarías, a quién mandarías a una isla desierta y quién bloquearías? De este modo, Sebastián Yatra tiene que elegir entre sus compañeros de La Voz Kids.

"Me caso con Aitana, sería raro casarme con Bisbal o Pablo", ha dicho entre risas. "Si hay que estar mucho tiempo en la isla desierta, me voy también con Aitana. Que hoy en día existe el divorcio rápido", ha continuado explicando.

"Me tocaría bloquear a Bisbal, porque a Pablo nunca lo bloqueo", ha dicho el joven.

Sobre los Oscar

Aprovechando que el joven ha estado en los Oscar, Dani Moreno ha querido saber cómo recuerda aquella noche mágica. "Fue increíble. Canté una canción en español frente a millones de personas", ha dicho el artista.

También ha hablado sobre lo que pasó con Will Smith: "Will dio la cachetada, pero después de abrazarle".

