Hugo Cobo: ¿Uno de los siguientes participantes en el Benidorm Fest?

Hugo Cobo está de promoción con su nueva canción, Lo Siento Cariño, y está acudiendo a diferentes lugares a contar como nació y todos sus posibles proyectos. Uno de ellos puede ser el Benidorm Fest, una pregunta estrella en los sitios a los que acude.

Todos conocemos las puertas que abre este famoso festival, solo hay que ver a Chanel y cómo arrasó en Eurovisión 2022. Por esta razón, hay muchos artistas que se comienzan a plantear la posibilidad de acudir para relanzar su carrera y que su música llegue más lejos.

Abraham Mateo es uno de estos cantantes, ya dejó pistas de que le encantaría ir, “yo siempre me apunto a un bombardeo”, argumentaba el intérprete de Háblame Bajito. Nadie se cierra a esta posible actuación, que ya se ha convertido en un tema estrella entre muchos artistas.

“El Benidorm Fest mola un montón”

Hugo Cobo tampoco va a negar que le encantaría acudir y enseñar lo que sabe hacer encima de un escenario como este, “me parece un escenario muy grande en el que me puede ver bastante gente", respondió durante su entrevista en Elancultural. Así demostraba el exconcursante de Operación Triunfo que sería una buena forma de llegar más lejos y que la gente conozca su trabajo.

Cada vez que le preguntan al respecto su respuesta es esta, “tú sabes que yo me presento en todos lados y el Benidorm Fest mola un montón”. Nadie se negaría a ir a un espectáculo como este, y él no se lo piensa dos veces, “a mí me invitan yo estoy ahí el primero”, comentó mirando a la cámara riéndose e intentando no dar ninguna pista durante su entrevista en Yasss.

“Yo quiero sorprender al público con el pedazo de show con el que voy”

A pesar de que aún no hay nada confirmado, el intérprete de Intenta Olvidarme ya tiene en su cabeza lo que quiere hacer y tiene claro cómo sería el show. Cuando le preguntaron si haría una canción especial por el impacto que tendría dentro del Benidorm Fest, el cantante no se lo pensó, “por supuesto”.

“Yo quiero sorprender al público con el pedazo de show con el que voy. El show que llevo a los conciertos es muy guay, todo mi show representa todo lo que soy yo y creo que puede gustar, y si no gustara, pues no te voy a gustar y ya está, no pasa nada”, respondió cuando le preguntaron cómo sorprendería al público y que así recuerden la actuación meses después.

A pesar de estar tan decidido y tener tantas ganas, el cordobés sabe que “las cosas de palacio van despacio” y no pone fechas, ni al festival ni a sus siguientes trabajos. Por esta razón no quiso mojarse y decir si habría nuevo disco o EP antes de 2023, pero si demostró que le encantaría acudir a un escenario como ese y triunfar como Chanel.