Abraham Mateo despeja la dudas sobre si estará en el Benidorm Fest o no

Abraham Mateo lleva desde que era pequeño dentro de la industria musical, mostrándonos la evolución que ha tenido con el paso de los años. Por ello, y tras ver el éxito que hubo con el Benidorm Fest, el artista no se cierra a la posibilidad de participar en 2023.

Estos últimos días el cantante ha estado de promoción con el single Quiero Decirte junto Ana Mena y en múltiples ocasiones, durante las entrevistas, le han preguntado si participaría en este festival, que tantas puertas abre. Durante una entrevista para Yass ha explicado esto, “yo siempre me apunto a un bombardeo”, por lo que no podemos negar que se esté replanteando la posibilidad.

También ha destacado lo que significa para él Eurovisión desde pequeño, “a mí Eurovisión siempre me ha gustado y es un día sagrado en mi familia”. Ha detallado cómo se vive esa noche en su casa, lo que supondría una gran oportunidad profesional y laboral, “es una tradición que tenemos de reunirnos en casa, ponernos a hacer nuestras votaciones y demás”.

Quién sabe si el año que viene llega a representar a España en Eurovisión 2023, “obviamente, ¿por qué no? Sería una experiencia nueva”, fueron las palabras de Abraham en una entrevista para Yass, cuando se tuvo que mojar y decir si se lanzaría a esta nueva aventura.

No nos sorprendería verle de nuevo en la televisión, pues de pequeño ya apareció con 7 años en Veo, Veo, Menuda Noche o Tú sí que vales. Tenemos pruebas más que suficientes de que se defendería a la perfección en el certamen.

Su mejor momento

En una entrevista que dio en LOS40 explicó que se encontraba en su mejor momento de su vida, “creativamente estoy en el mejor momento. No paro de componer. Estoy en el estudio haciendo unos temas increíbles. Estoy todo el día currando, que es lo que me pide el cuerpo ahora mismo”.

Entrevista a Abraham Mateo: su comeback más rompedor + el éxito de Ana Mena

También nos contó que no solo produce para el mismo, pero que muchas veces los hits le gustaría que fuesen suyos, “cuando me siento a componer solo ya sé que son para mí, pero muchas veces me ha pasado que estoy en una sesión de composición para otro artista, sale un temazo y digo: 'guau, me lo quiero para mí'”.

Tiene muy claro lo que quiere para él y para su música, “me siento muy a gusto con las canciones que voy a sacar. Estoy haciendo algo muy de verdad, muy melódico y muy ochentero. Venimos del reggaetón y el urbano, pero siento que viene una influencia muy grande de música electrónica y ahí los europeos vamos a jugar con un poco de ventaja”.

Ana Mena y Abraham Mateo en Quiero Decirte / Artist Publicist

Además, dentro de su carrera musical tiene grandes éxitos, pero también buenas colaboraciones con Jennifer López, Sofía Reyes, Manuel Turizo o Ana Mena.

¿Puede ser Abraham Mateo el siguiente éxito del Benidorm Fest? El no cierra las puertas y nosotros tampoco.