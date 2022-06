Kerem Bürsin y Cepeda se van de chupitos: la foto que no sabíamos que necesitábamos

Kerem Bürsin acaba de llegar a España. El guapísimo actor, que llegó a nuestras vidas gracias a la telenovela turca Love Is In The Air, ha acudido a nuestro país para acudir a la presentación de la colección de NFT (tokens no fungibles) que ha lanzado Álvaro Morte. Un evento en el que han acudido varios nombres del entretenimiento español como Anne Igartiburu, Ana Milán o Cayetana Guillén Cuervo.

De este modo, la estrella turca se ha convertido en una de las personas más conocidas de la pequeña pantalla, consiguiendo toda una legión de fans en nuestras fronteras. Además, Kerem ha conseguido hacer muy buenos amigos en España. ¿El último? Nada más y nada menos que Luis Cepeda.

El cantante de La Fortuna ha coincidido este miércoles con el actor turco. Lo han hecho en un evento, donde, tal y como ha dicho el artista, han podido hablar un rato. "Qué majo el Kerem. Y le molan mis canciones", ha comenzado escribiendo el ex concursante de Operación Triunfo.

"No sabía que Kerem era tan majo" o "Sorry Kan Yaman", han sido otros comentarios que ha escrito por Twitter. Además, gracias a esta red social también sabemos que el artista estuvo tomándose unos chupitos con él y con Marcelo:

"El surrealismo de la noche fue tomar unos chupitos con Kerem y con Marcelo a la vez, solo faltaba Elon Musk ahí"

La foto de Cepeda y Kerem

Por supuesto, Cepeda inmortalizó el momento con su nuevo amigo: Kerem. El cantante y el actor posaron para un selfie que no tardó en convertirse en viral. Y es que Luis lo subió a Twitter esa misma noche. Una foto que causó furor entre los fans del artista. ¡Y no nos extraña! Esta unión no la veíamos venir, ¡pero nos encanta que sean amigos!

Y es que, si Kerem se muda a España, tendrá que hacerse una pandilla de amigos. Y esos planes no parecen tan alocados. Sin ir más lejos, la pasada semana santa, el actor estuvo en Málaga. ¿Se habrá enamorado de nuestro país? Solo el tiempo nos lo dirá.