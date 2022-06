Kerem Bürsin está en Madrid y sus fans han enloquecido

Kerem Bürsin, el actor de series de televisión de Turquía que enamoró al publico español con Love is in the air, acaba de llegar a España para participar en el evento de presentación de NFS, la primer película NFT junto a Álvaro Morte, conocido por haber dado viada al profesor de La Casa de Papel, al director de cine Koldo Serra y a la actriz y presentadora Cayetana Guillén Cuervo, y como era de esperar, sus fans se han vuelto locos con su visita.

Desde primera hora de la mañana Kerem Bürsin ha copado los trending topics de las redes sociales, y especialmente en Twitter los fans de nuestro país se han volcado para lanzarle mensajes de bienvenida y dedicarle palabras de afecto. Y solo unas horas después un grupo de seguidores se ha dado cita en las puertas del Teatro Kapital, sede del evento al que asistía el actor, para saludarle en persona.

Bürsin, haciendo gala de su habitual simpatía, ha charlado con varios de los fans que se agolpaban en la puerta de la conocida discoteca madrileña e incluso se ha sacado fotos con todos aquellos que se lo han pedido.

La cercanía con sus fans, ese momento que les dedica de verdad, mirando a los ojos, dándoles su tiempo, prestándoles toda la atención del mundo, aunque esté muy ocupado. Realmente como un amigo!Es un orgullo ser tu fan @KeremBursin! 🙏🤍#TheBürsinOlyverse pic.twitter.com/4aaRKwOmmn — Louri (@Louribursin) June 14, 2022

Lo mejor de ti,que me veas me conozca y vengas a darme la mano,si es que te tengo que querer ♥️eres tan especial,súper contenta por toda la gente que lo han visto por primera vez ⁦@KeremBursin⁩ #kerembürsin pic.twitter.com/Wk9ePrQYCt — amigasdekerembürsin_ (@Amigasdekerem_) June 14, 2022

Posado con Anne Igartiburu y canción de cumpleaños

Otra de las invitadas a este evento de presentación ha sido Anne Igartiburu, con quien Kerem ha coincidido en el photocall Kerem y la presentadora de Corazón se han saludado amigablemente ante los focos y han posado cómplices mientras compartían una conversación aparentemente divertida.

Además, como ya habían prometido en las redes sociales sus fans de España, el recibimiento a Bürsin por parte de su público ha incluido una tarta y una canción de cumpleaños. Sus seguidores españoles sabían que el actor cumplió 35 años hace solo diez días y no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar esta cifra tan especial con él.

Kerem Bürsin encantado con España

Kerem Bürsin está encantado con España y con el recibimiento que sus fans le han dado al llegar en nuestro país. De hecho, tal y como ha recogido la publicación turca Mhalif, el actor ha asegurado a su salida del Teatro Kapital que, aunque primero tiene que aprender español, todo apunta a que pronto surgirán oportunidades de negocio conjuntas entre la industria cinematográfica y televisiva turca y la española.

"Me gustaría ser un actor turco aquí. Me parece un trabajo muy valioso e importante. Ser capaz de representar a nuestro país con obras como estas es lo más importante", le ha explicado a la prensa turca.