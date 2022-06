El otro “Alejandro Sanz” tuvo una cita en First Dates y acabó con el “corazón partío”

Keith llegó al restaurande de First Dates con ganas de encontrar el amor. Y Carlos Sobera puso por las nubes sus expectativas, cuando le informó de que su cita era Alejandro Sanz. Segundos después, entraba por la puerta Alejandro Sanz, pero no el cantante, sino un chico madrileño que se llamaba igual pero poco tenía que ver.

En cuanto le vio, la joven le hizo la cruz por el bigote que lucía: "Los hombres con barba o bigote no me gustan nada, nada, me echan para atrás”, aseguró y así de mal empezó su cita.

Sin embargo, durante la cena ambos conectaron por su pasión por la cultura oriental, el manga y todo lo que rodea a la mitología japonesa. Ambos se sorprendieron al conectar tanto y su conversación comenzó a fluir de forma asombrosa.

Tan a gusto estaban los dos, que ella hasta le contó que era virgen y que solo había tenido una relación en su vida. A Alejandro le sorprendió dado en la sociedad en la que vivimos, pero lo respetó y valoró porque para él el sexo es valorable en una relación, pero una pareja es mucho más que eso.

Alejandro Sanz y Keith, en 'First Dates' / Mediaset

Con tanta conexión, en la decisión final y frente a cámara, Sanz aceptó una segunda cita encantado, para seguir hablando horas y horas. Sin embargo, Keith le dijo que no volvería a tener con él una cita romántica porque no había sentido lo suficiente.

Momento en el que el programa puso de fondo, la mítica canción de Alejandro Sanz: Corazón Partío.