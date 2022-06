Stephanie Matto, la influencer que se está forrando vendiendo el sudor de sus pechos

En España nos estamos asando de calor y eso que todavía no ha llegado el verano. O te encierras en un lugar con aire acondicionado o no dejas de sudar en todo el día. Y a algunos eso le causa rechazo, pero eso es porque no saben lo lucrativo que puede llegar a ser sudar.

La que sí lo sabe es Stephanie Matto, una de esas chicas emprendedoras que decidió ganar algo de popularidad participando en un programa de citas. En Ya son las ocho han querido contar su historia. No sabemos qué tal le fue en el programa, pero lo importante no es eso, sino que consiguió sumar seguidores en sus redes sociales de las que vive ahora y de la manera más surrealista.

Tuvo la genial idea (pensarán algunos) de vender sus gases en tarros de cristal. Y asegura que lograba ganar con esas ventas, unos 44.000 euros a la semana. Vamos, lo que muchos no ganan ni en un año.

Cambio de planes

El caso es que la dieta que seguía para poder soltar tanto gas no le sentó muy bien a su cuerpo y, finalmente, un médico le dijo que tenía que hacer cambios en su alimentación. Pero mente, ¿para qué existes? La de Matto, para tener ideas cada vez más rentables.

Tras los gases llegó el sudor de sus pechos. Y con este calentamiento global que estamos sufriendo, se garantiza la producción. Cada frasquito con un poco de ese sudor lo vende por casi 500 euros. Y aunque parezca difícil de creer, hay compradores suficientes para hacerle ganar una pequeña fortuna.

Asegura que vende unos diez botes diarios, no hace falta más que multiplicar para darse cuenta de que es un negocio de lo más rentable.

Ya lo dijo alguien, lo importante son las ideas y las suyas, aunque algo locas, funcionan.