Cristina Porta y Alexia Rivas se enzarzan en una discusión que corta Sonsoles Ónega: Tensión en plató

Las reacciones a la entrevista que concedió Omar Sánchez en Sábado Deluxe está generando muchas reacciones. Era la primera vez que el surfero hablaba tras su ruptura con Anabel Pantoja y no todo el mundo lo ha visto con buenos ojos.

Una de las que no está muy de acuerdo es Cristina Porta y así lo expresó en Ya son las ocho. “La pobre Anabel no está comiendo nada de nada, pero está dando de comer a muchísima gente. Aquí se sigue alargando un chicle, siempre a costa de Anabel Pantoja”, expresaba la que fuera concursante de Secret Story VIP.

Se refería a Omar Sánchez y otras personas que han hablado del tema de la separación de esta pareja como es Alexia Rivas con la que en ese momento compartía plató

Tensión en plató

“Yo estoy trabajando en este programa, igual que en cuatro más, tú estás trabajando solo en uno”, empezaba rebatiéndole Alexia Rivas para dejar las cosas claras.

“Pero no hablo de mis ex novios ni nada. Pero, ¿tienes que atacar para defenderte?”, respondía Cristina. “Te contesto con la misma moneda, de tus ex hablas en una revista”, replicaba su rival.

“No, hablé cuando era mi novio. Qué manera de atacar. Periodismo, en primero te lo dejaste. Tú estás aquí para hablar de Anabel Pantoja, punto”, siguió la discusión entre ellas.

“A mí, Cristina Porta, no se me caen los anillos por hablar de mi vida si me preguntan en mi programa, no se me caen los anillos. No considero ni que yo dé de comer cuando se habla de mí, porque estamos todos en el círculo, y creo que hay que ser un poco más humilde para decir que un compañero da de comer a otro. Yo estoy aquí para contestar a todo”, explicó Alexia Rivas aclarando su punto de vista.

“Yo como compañera de Anabel Pantoja creo que se está siendo muy injusta con ella”, intentaba Porta reconducir el tema del debate en ese momento.

“¿Sabes lo que le pasa a Cristina? Que cuando rompió con su ex novio, el titular era, ‘Cristina Porta pedía que dejara de seguir a Alexia Rivas, tenía manía a Alexia Rivas’. Entonces, habla por la herida y viene de atrás, y me parece muy sucio sacar ahora esto aquí”, insistía Alexia que no parecía dispuesta a dejar pasar el ataque a su compañera.

Interviene la presentadora

Empezaron a enzarzarse en una discusión sobre si había hablado de Luca Onestini o no una vez habían roto y, finalmente, tuvo que intervenir Sonsoles Ónega.

“Aquí sois compañeras. Aquella señora, Alexia Rivas, está contratada por su trabajo y tú por el tuyo. En este programa estáis por vuestro trabajo y porque sois dos pedazos de profesionales, no tiréis el trabajo por el suelo”, les tuvo que reprender.

Así pudieron reconducir el debate, aunque no desapareció la tensión entre Alexia y Cristina.