Nacho Palau se come una tarántula a pesar de las advertencias de Anabel Pantoja

Nacho Palau, el concursante de Supervivientes, no puede ocultar que tiene muchísima hambre. El que fuera pareja del cantante Miguel Bosé lleva casi dos meses participando en el concurso que los ha llevado a una isla hondureña y en el que para comer tienen que ganárselo.

Las discusiones por la comida son uno de los grandes temas por los que saltan chispas entre ellos. No es de extrañar que, ante el paso de una tarántula, Nacho Palau viera ante sus ojos un exquisito manjar. Avisó a sus compañeros para que la vieran y a ninguno le llamó tanto la atención como a él. Ni se movieron de dónde estaban para ver a la araña.

Palau la cazó y la pinchó con un palo, como si fuera una nube y la puso al fuego. No le pilló bien el punto y se le pasó. “Está socarrada”, dijo, pero aun así se comió las patitas de la tarántula.

Además de indiferencia, a algunos les pareció mal que se la comiera por salud y por ecología. Anabel Pantoja le advirtió: "Creo que no deberías hacerlo, eh, por tu salud”. Otro de los motivos que señaló Pantoja para no zamparse al arácnido fue que “nos quitan trabajo”. Seguramente se refería a que las arañas se comen a otros insectos, pero a Palau dadas las circunstancias, no tomó en cuenta la apreciación de la sobrina de Isabel Pantoja.

Nacho Palau se come una tarántula después de cazarla en mitad de la noche: “No está mal” #Supervivientes15J https://t.co/SNb3p4ygf2 — Supervivientes (@Supervivientes) June 15, 2022

Aseguró que las patitas son crujientes y saladas pero no se atrevió a comérsela entera. “Sabe salada. No me atreví a tomar el abdomen así que lo separé. Me sonaba que el veneno lo tiene en los dientes, pero imagínate que me lo tomo y me quedo ahí”.

Palau demostró que no le hace ascos a nada y que puede sacar provecho de cualquier bicho que vea en la arena de la playa.