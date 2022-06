Camilo canta ‘De Adentro Pa Afuera’ en primicia en LOS40 Stage: así es su nueva canción

Lo reconocemos: todavía no nos hemos recuperado de LOS40 Stage de Camilo. El artista colombiano nos ha emocionado con su actuación en acústico desde una de las azoteas más mágicas de Madrid: la del hotel ME de la Plaza Santa Ana.

Solo unos pocos afortunados y afortunadas han podido disfrutar del fabuloso directo de Camilo este miércoles, 15 de junio, con los tejados de Madrid de fondo. El cantante, que se encuentra en nuestro país de gira, ha parado su agenda para ser el protagonista de nuestro último LOS40 Stage. Una velada de ensueño donde Camilo ha interpretado algunos de sus mayores éxitos como Tutu, Bebé, Vida de Rico o Índigo.

Pero si ha habido un momento que no se esperaban los fans era, sin duda, cuando ha cantado una de sus nuevas canciones en primicia. Camilo ha aprovechado este espacio tan especial para enseñar a algunos de sus fans uno de los temas más especiales de su nuevo álbum. De hecho, es tan especial que da nombre al disco. Estamos hablando de De Adentro Pa Afuera.

Aunque hemos escuchado solo la versión en acústico, todo apunta a que se trata de una preciosa balada pop con una letra de lo más romántica. Y es que no podemos quitarnos de la cabeza las palabras que dice.

Así es la letra de De Adentro Pa Afuera

"Cuando algo pasa, primero lo entiende la mente, dicen que el corazón tarda, pero que al final lo entiende", ha empezado cantando Camilo. "Y yo estoy en ese proceso y aunque esté en el barco me ahogo, porque yo le grito a mi pecho, pero el cora se hace el sordo", ha continuado cantando.

Ha sido entonces cuando ha cantado el estribillo y los asistentes se han quedado sin palabras:

"Si quieres lo saco de adentro pa afuera, para que le expliques tú, que eres la dueña. A ver si te hace caso y la página paso. Dile que ya no sientes lo mismo por mí, dile que no estamos juntos y que eres feliz, dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira. Porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir".

Ojalá tener estado de Tuenti para poner los versos de esta nueva canción de @CamiloMusica. De verdad, no estoy bien ♥️. #DeadentroPaafuera @Los40 pic.twitter.com/kbXS10tO5s — Alberto Palao (@PalaoZzz) June 15, 2022

Nos morimos de ganas de escuchar la versión completa, para ponerla en bucle y echarnos unos buenos y bonitos llantos. ¡Qué cosa más bonita!