Karol G, Bad Bunny, Ana Mena Shakira y Rauw Alejandro, canciones del verano 2022 para la redacción de LOS40

La pelea por convertirse en la canción reina del verano del 2022 está siendo muy (MUY) reñida. Un verano en el que volveremos a sentir la brisa salada del mar o el limpio y fresco aroma de las montañas según lo que nos guste. Y sobre gustos, musicales en este caso, va esta pieza en la que locutores y redactores elegimos las que creemos que van a ser los temas que compondrán la banda sonora de este verano.

No se puede hablar de unanimidad pero sí de muchos puntos en común entre todos. Sobresalen los nombres de Bad Bunny y su Tití me preguntó, Provenza de Karol G, el reciente número 1 global en todas las marcas de LOS40 en el mundo, la envenenada despedida de Shakira junto a Rauw Alejandro a un amor del pasado o colaboraciones estrella como las de Ana Mena y Belinda para Las 12 o la de Black Eyed Peas, David Guetta y la solista de Barranquilla.

¿Chanel? ¡Está! ¿El bebé de WRS? ¡Lo tenemos! ¿El nombre de Bizarrap? Suena mucho y también está en el radar de nuestros compañeros. Si quieres descubrir las apuestas personales de locutores y redactores de LOS40... ¡sigue leyendo!

El Top 3 de Charlie Jiménez

Empezamos el viaje que nos conducirá hacia las reinas musicales de este verano de la mano de nuestro subdirector de marcas LOS40 que tiene muy claro su Top 3 y la posición en la que aparecen es su firme apuesta: Titi me preguntó de Bad Bunny, Provenza de Karol G y Las 12 de Ana Mena. Música en español para un verano que va a ser inolvidable y repleto de sonidos latinos y urbanos.

Slomo de Chanel y Te felicito de Shakira, hits del verano para Sergio Labrador

Para nuestro compañero Sergio Labrador los dos bombazos del verano son Slomo y Te felicito. El tema con el que Chanel ha puesto a España y el verano en el mapa es un himno con el que este verano vamos a perrearlo y bajarlo hasta el suelo. Por su parte, Shakira llega con una declaración de intenciones en un contexto en el que ha anunciado su separación con Piqué. ¿Es una canción autobiográfica? ¿Estará dedicándole esta canción a Piqué? Tenemos todo el verano para descubrirlo.

Cris Regatero grita Provenza de Karol G

Un tema en solitario siempre evoca una esencia mucho más honesta y Karol G nos presenta un tema en el que la mezcla de ritmos, afro beat y reggaeton se combinan con la historia de volver a ver a tu crush de cada verano. Esto suena a que podemos identificarnos, una vez más, con la bichota y desde ahí siempre se construye un gran éxito.

Pero no va a ser un verano exclusivo para una canción. Porque Cris Regatero comparte preferencias con Charlie: Tití me preguntó de Bad Bunny y con Sergio también en Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro.

Si se podía hacer una BSO para el verano, San Benito ha hecho el disco más escuchado de la historia de Spotify con 23 canciones, de las cuales, Tití Me Preguntó es la más efectiva. El estribillo entra como la cerveza más fría y más teniendo en cuenta los casi 500mil vídeos del trend de esta canción en TikTok. Say cheese que este tema lo vas a escuchar más que a tu madre.

¿Y por qué la colombiana? Ya solo por ser el regreso de Shakira al verano y por la polémica que envuelve esta canción, merece estar en esta lista. Un éxito cargado de easter eggs que nos ayudará a crear las conspiraciones más locas en la playa y que nos divertirá muchísimo este verano... Por no hablar de lo muchísimo que se pega...

Karin Herrero con Las 12 de Ana Mena y Belinda

Mi argumento para defender este tema como canción del verano es simple: La canción ni si quiera ha salido y aún así considero que es el tema de este verano y sin duda va a ser una de las canciones del año. Hace un par de meses Ana Mena cantó en uno de sus shows Las 12 por primera vez, sin haberla estrenado de manera oficial, y la canción se empezó a viralizar con los vídeos grabados con el móvil de los asistentes al concierto. La repercusión de estos vídeos fue tal que en los siguientes conciertos de la de Estepona, el público se sabía la canción como si la llevaran reproduciendo en bucle un año.

Y en cuanto escuché la canción por primera vez, lo entendí. Las 12 es un estribillo desde que empieza hasta que termina, está diseñada para ser cantada y bailada desde el segundo 1 y tiene ese sonido de trompetilla electrónica que recuerda a Pepas de Farruko o Baila conmigo de Dayvi que en los últimos veranos ha sido garantía de éxito. Las 12 sale este viernes 17 en colaboración con Belinda y apostaría a que va a tardar poco en hacerse con el número 1 de LOS40.

Oscar Martínez elige Harry Styles y su As it was

Desde hace años, cada verano tiene un tema que lo revienta pero con sonido Pop. Este año el tema popero del verano es sin duda para un tema que le gusta hasta mi madre y que lleva la firma de Harry Styles bajo el nombre de As it was.

La felicitación de la solista de Barranquilla y el músico de Puerto Rico también entra en las preferencias de nuestro dj coincidiendo con Sergio Labrador. La vuelta de Shakira junto a uno de los artistas urbanos más potentes, sin un ritmo de reggaeton marcado y con una letra que hace que "pique".

Y como no, por tercera vez, Karol G y su Provenza: A las 24 horas de salir el tema ya era un éxito. Todo lo que toca la colombiana es oro y al ser verano... canción del verano. 1+1 esta vez si son 2

David Álvarez y su apuesta más reciente: The Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta

David Álvarez ha elegido dos auténticos temazos que están marcando la actualidad musical pero su apuesta más novedosa es el inminente single de The Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta. Se viene otro éxito mundial para The Black Eyed Peas. Don't You Worry será uno de los temas anglo de este verano. A la primera escucha tiene algo que recuerda a I Gotta Feeling y esto son palabras mayores. En esta línea, Shakira nos hace no echar tanto de menos a Fergie y David Guetta hace lo que mejor sabe, crear una vez más un beat para todos los públicos cargado de buena vibra.

Nuestro compañero coincide con Karin en el dueto formado por Ana Mena y Belinda: Las 12. Estoy convencido de que este será uno de los himnos del verano. Ana Mena nos pone a bailar y a dar saltos junto a Belinda en Las 12, un tema con un drop muy potente con el que es imposible no venirse arriba. Lo tienes también en italiano se preferisci... Mezzanote.

Y para David, también Karol G y Provenza arrasará este verano. Este tema es sencillamente irresistible. La melodía te atrapa y te lleva a la playa directamente, de hecho, si prestas atención escucharás las olas romper. Añádele algo fresquito para beber y será la combi completa.

Laura Coca, urbano y Eurovisión para la canción del verano 2022

En la variedad está el gusto y ahí entra el top de canciones del verano 2022 para nuestra compañera de la redacción digital de LOS40. Sus favoritas incluyen sonidos urbanos, reggaeton clásico y un toque eurovisivo de la mano de Bizarrap y Villano Antillano, Tiago PZK y Ozuna y WRS.

Bizarrap nunca decepciona, lo que ha hecho que sus fans sean cada vez más estrictos con las sesiones que publica. Pero con la más reciente, que está protagonizada por la trapera Villano Antillano, ha superado todas las expectativas. La fusión de sonidos urbanos y electrónicos con una letra empoderada da lugar a una combinación de lo más hipnotizante. Su sesión número 51 aspira al trono del verano

A todos nos gusta un reggaeton de los 2000s para darlo todo en verano, y lo nuevo que traen Ozuna y Tiago PZK es sin duda una apuesta que no falla. Aunque en un principio la canción iba a ser solo y exclusivamente para el argentino, cuando conoció a Ozuna y le envió el tema, no dudó en sumarse al éxito Nos comemos. Sus ritmos nos invitan a darlo todo en la pista de baile.

Si en las últimas semanas te has soprendido a ti mismo cantando "Hola, mi bebebé. Hola, mi bebebé. Llámame llámame, llámame llámame..." es porque eres un WRSmaníaco. Su paso por Eurovisión de este año ha hecho que este tema llegue a los oídos de millones de personas en todo el mundo. Esta canción lo tiene todo: una letra repetitiva y pegadiza, unos sonidos que nos animan a darlo todo y un buen rollo que nos lleva directamente a un día de playa con amigos.

Si echas en falta algo, no te cortes y cuéntanoslo. ¡Y muy pronto los hits de LOS40 Dance!