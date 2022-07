Estas son las canciones del verano de 2022

El verano de 2022 ya está aquí y este año está muy pero que muy difícil eso de escoger una única canción como el tema del verano. Por eso, desde LOS40.com hemos elaborado una lista repletita de grandes hits que pueden serlo. ¡Todo dependerá del gusto de cada uno! Aquí te los dejamos todos: desde las últimas sesiones de Bizarrap hasta lo nuevo de Rosalía pasando por la ya mítica SloMo de Chanel Terrero.

1. Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro

Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video)

Te felicito, la colaboración más esperada entre Shakira y Rauw Alejandro lleva prácticamente desde que se lanzó en el top de vídeos musicales más escuchados y no nos extraña. Los dos colombianos se han unido en un temazo con ritmos urbanos al que le han sumado una coreografía robótica que estamos seguros de que arrasará en las pistas de baile este verano.

2. SloMo de Chanel

Chanel - SloMo (Official Video) [Eurovision 2022]

Cuando sonó en el Benidorm Fest SloMo ya destacó por su ritmo pegadizo, pero sin duda, el tercer puesto que Chanel Terrero ha conseguido en Eurovisión 2022 ha supuesto un impulso inimaginable para esta canción que lleva varias semanas en la lista de LOS40. ¡Sin duda alguna, SloMo es una clara candidata a canción del verano!

3. Llámame de wrs

La actuación de WRS en la final de Eurovisión 2022

Al contario que SloMo, Llámame, la propuesta de Rumanía en Eurovisión, no obtuvo un gran resultado en el certamen de Turín. Sin embargo, el hecho de que no haya conquistado al público europeo no significa que no pueda arrasar en nuestro país. ¡Estamos seguros de que Llámame y su pegadizo estribillo sonarán mucho este verano en Españ

4. Tití me preguntó de Bad Bunny

Bad Bunny - Tití Me Preguntó (Official Video) | Un Verano Sin Ti

Tití me preguntó ha estado durante semanas en el número uno del ranking de Spotify de canciones reproducidas en España y no nos extraña. Este temazo del disco Un Verano sin Ti de Bad Bunny es 100% adictivo, bailabe y ¿por qué no canción del verano?

5. Quédate, Quevedo BZRP Music Session #52

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

El puesto en el número 1 de las 50 canciones más escuchadas en España se lo ha robado a Tití me preguntó la sesión 52 del productor Bizarrap. El temazo que ha lanzado con el canario Quevedo es ya todo un himno y, sin duda, un fiel competidor en la carrera por convertirse en la canción del verano.

6. Provenza de Karol G

KAROL G - PROVENZA (Official Video)

Karol G estuvo siete meses sin lanzar un tema en solitario y después arrasó con Provenza. Esta canción, que continúa en el top de más escuchadas de música en YouTube y subiendo puestos en la lista de LOS40, mezcla ritmos tropicales con afro-beats y sonidos de reggaetón y además es todo un alegato a los cuerpos diversos. ¡No tenemos ni una sola pega sobre este temazo!

7. El Teke Teke de Carlos Vives, Black Eyed Peasy Play-N-Skillz

Carlos Vives, Black Eyed Peas, Play-N-Skillz - El Teke Teke (Official Video)

Si algo suena a verano eso es El Teke Teke. Esta colaboración entre Carlos Vives, Black Eyed Peas y Play-N-Skillz parece estar pensada para convertirse en la canción que arrasará en los chiringuitos estas vacaciones. Está repleta de ritmos latinos, su melodía es ultrapegadiza y la letra 100% memorizable. ¡Un éxito seguro!

8. Mamiii de Becky G y Karol G



Becky G, KAROL G - MAMIII (Official Video)

Son las número 1 de la lista de LOS40 y no es para menos. Becky G y Karol G están triunfando con Mamiii, una demostración de su poder femenino cargada de ritmo con la que este verano no dejamos de bailar.

9. Despechá de Rosalía



Rosalía tiene un sinfín de canciones en el disco Motomami que pueden ser la canción del verano de 2022, sin embargo, lo está siendo la menos esperada: un temazo que todavía no se ha publicado. Despechá, antes bautizada como De Lao a Lao, es ya el tema del momento y eso que, hasta ahora, solo lo ha cantado en sus directos.

10. Mariposas de Sangiovanni con Aitana

sangiovanni, Aitana - mariposas

Este verano Aitana puede repetir el éxito de Mon Amour Remix de la mano del italiano Sangiovanni. Los artistas unen fuerzas en este remix en español de Farfalle, la canción que el artista llevó al festival de San Remo y con la que ya ha cosechado innumerables éxitos. Este pop con tintes electrónicos lo tiene todo para ser canción del verano.

11. Bombona de Tiago PZK y Bzrp

Tiago PZK - Bombona (Vídeo Oficial)

Ha reventado en Latinoamérica y también lo está haciendo en España. La canción que resultó de la sesión que grabaron Tiago PZK y Bizarrap el pasado diciembre de 2021 se ha convertido en un verdadero hit global y estamos seguros de que este verano seguirá dando guerra en España. Los argentinos podrían fácilmente ser los reyes del verano con Bombona

12. As it was de Harry Styles

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Harry's House está cargado de temazos, pero si alguno ha destacado por encima de los demás desde la publicación del último disco de Harry Styles ha sido As it was, una canción que para muchos es, sin duda, el hit de este verano.