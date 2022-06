‘No me compares’ de Alejandro Sanz y lo difícil que es olvidar una relación, en su Básico de LOS40

No me compares fue lanzada en 2012 y se incluyó dentro del álbum La música no se toca. El tema es una declaración de Alejandro Sanz a una ex en el que el cantante expresa el disgusto que siente al ver cómo ella está con una nueva persona, a quien ama y con el cual le compara. Sin embargo, el protagonista de la canción todavía no ha podido olvidar a aquella mujer.

Es una letra dirigida a todos aquellos a los que un día, un viejo amor les comparó con una nueva persona: "Quién es mejor que quién y por qué es mejor". No me compares es una lucha interna, un esfuerzo por conseguir no ser comparado con esa otra persona que llega después de una relación. Al mismo tiempo es una declaración de intenciones de no querer separarte de ese alguien que tanto ha marcado una última etapa en tu vida. Siempre somos temerosos a los cambios, y Alejandro Sanz plasma en su letra la intensidad de lo que significa una relación a nivel personal. Más que una canción de despecho, es todo un tema dedicado al amor.

No me compares es un tema que no puede faltar en ninguno de los conciertos que el madrileño celebra desde entonces, y no faltó en el Básico LOS40 que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2016. Hemos querido recuperar este momento en el Mes de Alejandro Sanz en LOS40 Classic, y durante todo el mes de junio, publicaremos vídeos exclusivos con las mejores actuaciones del artista.

Un mes de vídeos de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, en un concierto en la presentación de su 'Sirope tour' en Madrid en 2016. / Eduardo Parra/Redferns

Entre los Básicos más emotivos en LOS40 se encuentra el que Alejandro Sanz nos regaló en el año 2006. Sin duda, un encuentro muy especial en el que el artista, además de presentar los nuevos temas de su álbum Sirope, repasó los mayores éxitos de su carrera. La cita se celebró en el Círculo Bellas Artes de Madrid y fue todo un acontecimiento.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, el cantante de Moratalaz empezó con los temas El silencio de los cuervos, A mí no me importa y Desde cuándo. Para seguir con un sentido Quisiera ser, No me compares o uno de sus grandes éxitos, el emotivo Amiga mía.

Recordamos este gran concierto dedicando el mes de junio a Alejandro Sanz, y estrenando cada día un vídeo en el que el músico interpreta uno de sus clásicos.

Además, puedes disfrutar de la playlist que hemos preparado con todos los temas que ha colocado en la lista de LOS40. Es el artista que más Nº1 ha conseguido, así que, la visita es obligada.