La pintora Paula Bonet se aleja de la vida pública tras la salida de prisión su acosador

La pintora y escritora Paula Bonet, una de las caras más conocidas del arte pictórico contemporáneo de nuestro país, ha anunciado a través de sus redes sociales que limitará su vida pública durante unas semanas tras la puesta en libertad del hombre que, según ha denunciado en reiteradas ocasiones, la ha estado acosando durante los últimos tres años.

Bonet ha explicado que la salida de esta persona de prisión unos días antes de la celebración del juicio que les enfrenta supone para ella un peligro y que, tal y como le han aconsejado sus asesores, deberá cancelar parte de los actos públicos que tenía programados para los próximos días con la intención de preservar su seguridad.

De este modo, la artista ha informado a sus seguidores de que finalmente no podrá asistir a la librería Tipos Infames de Madrid a presentar su libro Los diarios de la anguila, así como tampoco estará en una charla que tenía previsto dar en Balaguer (Lleida)el próximo sábado. De su agenda para este fin de semana solo quedará en pie el espectáculo Quema la memoria que estaba programado también en Balaguer.

Una pequeña reivindicación a través de Instagram

Bonet ha lamentado mucho no poder asistir a sus citas, especialmente a la de Madrid, ya que esta era la única fecha que tenía fijada para presentar su nuevo libro en nuestro país, y por ello, ha querido hacer una pequeña reivindicación en favor de los derechos de las mujeres. "Os dejo aquí un vídeo que acabo de grabar con la lectura de un fragmento de los diarios, libro que aborda, precisamente, la posición de la mujer-sujeto en el espacio público", ha indicado la pintora junto a un pequeño fragmento de vídeo en el que se la ve recitar.

"Agradezco el cariño y los cuidados que estoy recibiendo de mis amigos, familia, pareja, editorial y abogada. No haré declaraciones. Para cualquier consulta podéis dirigiros al despacho de la abogada penalista Carla Vall", ha acabado la artista.

Amenazas y persecuciones constantes

La pintora denunció en 2020 que llevaba un año sufriendo acoso por parte de un hombe que se dedicaba a ir a sus charlas para insultarla y después, le enviaba "decenas" de correos electrónicos en los que la amenazaba y la vejaba. Además, esta persona, que en ocasiones se mostraba afable, le dejaba constantemente flores en la puerta de su taller.

Tras su denuncia, la jueza interpuso una orden de alejamiento contra él pero, según la propia artista aseguró públicamente hace varios meses, el hombre siguió molestándola constantemente y, pese a que se cambió de taller, indagó tanto sobre su vida que acabó descubriendo dónde estaba su nuevo centro de trabajo.

"A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112. El lunes pasado tuve que hacerlo tres veces", llegó a explicar la artista el pasado 2021, cuando el hombre al que había denunciado volvió a encontrarla de nuevo.

Tras saltarse la orden de alejamiento, el denunciado ingresó en prisión en octubre de 2021, pero ahora, a solo unos días del juicio, tal y como ha anunciado la propia Bonet, ha sido puesto en libertad.