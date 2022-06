Ana Mena, Belinda, Camilo, Alejandro Sanz y Måneskin combaten la ola de calor con sus nuevas canciones

Todos estábamos deseando la llegada de este viernes 17 de junio para escuchar lo nuevo que nuestros artistas favoritos tenían para mostrarnos. No es de extrañar que este se haya convertido en nuestro día favorito de la semana.

Y es que aunque el pasado 10 de junio lo dimos todo con lo nuevo de BTS, Demi Lovato, Natalia Lacunza y Rigoberta Bandini, este 17 de junio nos espera otro elenco de temazos con los que no vamos a dejar de darlo todo. ¡Dale al play!

Viernes 17 de junio

Ana Mena, Belinda - Las 12. Todos estábamos esperando la llegada de la versión en castellano de Mezzanotte, y al fin la tenemos con nosotros. Ana Mena se une a Belinda para regalarnos la que posiblemente se convierta en la canción del verano. Llega también con un videoclip lleno de referencias a los videojuegos. Vestidas como Lara Croft en Tomb Raider pero con el espíritu de cualquier protagonista de Resident Evil, no dejan a zombie con cabeza. ¡Nadie puede con ellas!

Camilo, Alejandro Sanz - NASA. La unión de estos dos artistas solo podía traer magia, y así ha sido. Se han juntado para dar vida a esta canción que estará incluida en el álbum del colombiano: De Adentro Pa' Fuera. Se trata de una preciosa balada en la que hablan de perdón, de relaciones tóxicas, de celos y de arrepentimiento.

Måneskin - If I Can Dream. El grupo italiano forma parte de la banda sonora de Elvis, el biopic del rey del Rock & Roll. Lo hacen interpretando su propia versión de If I Can Dream, uno de los mayores éxitos de esta leyenda de la música. Y lo hacen aportando su propio estilo.

Beret, Omar Montes - Tú Y Yo. Estos dos artistas han unido sus propios estilos musicales para regalarnos una canción cargada de ritmos y una letra de lo más romántica. Así que si tienes una persona especial a la que dedicársela, no dudes en hacerlo. ¡Seguro que la conquistas!

Bad Gyal - Tremendo Culón. La que está dispuesta a convertirse también en la canción del verano es esta artista, que nos trae un tema perfecto para darlo todo en la pista de baile. Al más puro estilo urbano que le caracteriza, nos hace perrear hasta el suelo.

Drake - Falling Back. El rapero está de estreno con su nuevo disco Honestly, Nevermind, que llega con un repertorio de lo más variopinto. Una de las canciones que incluye es Falling Back, que trae una fusión de afrobeat, R&B, EDM y Dance-pop de lo más original. Habla de una relación en la que lo da todo, pero cuyos sentimientos no son recíprocos.

Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta - Don't You Worry. Con la unión de estos tres artistas, nada podía salir mal. Los sonidos electrónicos se apoderan de cada uno de los versos de esta canción, que nos invita a darlo todo también en la pista de baile.

Blas Cantó - El Bueno Acaba Mal. El artista ha empezado una nueva etapa compartiendo parte de su vida. Trae esta canción pop con toques urbanos que habla de ese renacer después de haber sufrido por una ruptura. Y es que hay veces en las que es necesario parar, pensar y dejar de perder el tiempo por alguien que no supo valorarte.

Homer El Mero Mero, FMK, Tiago PZK - Tu Luna. Al ritmo del rap, estos tres artistas se unen en una canción que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de todos sus fans. Hablan de una historia de desamor en la que los sentimientos entre ambos desaparecen por completo.

Otros artistas que se han unido a la ola de novedades musicales de la semana son Adexe & Nau con Sé Que Te Gusta, Bely Basarte con Si Llega el Final, Topic y A7S con Kernkraft 400 (A Better Day), Mónica Naranjo con Aire, St. Pedro con Esa Noche, FKA Twigs con Killer, Eva B con Renacer y Daviles de Novelda y Cali y El Dandee con La Musiquita.