Beyoncé se convierte en la nueva portada de British Vogue y da pistas sobre su nuevo disco

Beyoncé ha vuelto a la música, aunque realmente nunca se haya ido. La artista, que puede presumir de ser uno de los iconos pop más importantes del nuevo milenio, ha anunciado que el próximo mes de julio lanza nuevo disco: Renaissance.

De momento, tal y como ha anunciado la diva, sacará el Acto 1. Por lo que podemos intuir que ya tiene preparada una segunda parte del disco. ¡Y es que no Beyoncé es una auténtica máquina de crear hype!

Es verdad que durante estos años Beyoncé ha participado en varias bandas sonoras de películas. Este 2022 ha estado nominada al Óscar a mejor película por Be Alive de King Richards. Pero la cosa no se quedó ahí, en 2020 grabó el disco The Lion King: The Gift, un trabajo musical redondo donde la artista habla sobre la comunidad negra.

Aunque todavía queda un mes para el lanzamiento del nuevo disco de Beyonce, la estrella ya ha empezado a hacer promo. ¡Cómo si ella lo necesitase! ¿Y cuál ha sido su primera parada? Nada más y nada menos que ser portada en la versión británica de Vogue. ¡Porque esta mujer no se anda con chiquitas!

Unas fotos muy especiales

Este jueves, 16 de junio, Vogue desvelaba la espectacular portada de su versión británica. La estrella aparece sentada sobre un precioso caballo de color rojo. Con un increíble vestido negro y un tocado de plumas, Beyoncé parece una auténtica diosa. ¿Y es que no lo es?

Pero no es la única imagen que ha impactado a sus seguidores y seguidoras por lo increíble que aparece Queen B. En el interior de las páginas vemos a la diva vestida de dorado, mirando a cámara y desafiando al lector con la mirada.

También la vemos sentada encima de una gran bola disco, llevando unas plataformas estilo Bratz, un corsé y otro tocado de plumas rosa. ¡Una fantasía! Además, como si fuese una auténtica Motomami, en otra de las imágenes vemos Beyoncé totalmente vestida de cuero encima de una moto Harley. Las fotos han sido obra de Rafael Pavarotti.

Sobre el nuevo disco

Aunque tendremos que esperar al 21 de junio para poder leer la entrevista completa de Beyoncé en la publicación, en el avance que ha escrito el medio, el periodista Edward Enninful describe cómo suena el nuevo álbum:

"Una ola de sonido me golpea. Voces altísimas y ritmos feroces se combinan. En una fracción de segundo me traslado a los clubes de mi juventud. Quiero levantarme y empezar a bailar. Es la música que amo. Música que te eleva, que lleva a tu mente hacia otras culturas y subculturas, hacia el pasado y el presente, música que nos unirá en la pista de baile, música que te toca el alma"

Con estas palabras, ¿cómo no vamos a querer escuchar ya el nuevo disco de Queen B? Si es que nos morimos de ganas de hacerlo.