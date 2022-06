Beyoncé vuelve a la música con el anuncio de su nuevo álbum

¡La reina ha vuelto! Había muchas ganas de escuchar nueva música de Beyoncé y, por fin, podemos decir que sacará disco próximamente. No va a ser la primera canción que escuchemos después de años, ya que ha participado en la banda sonora de El Rey León y en la de la película King Richard, con el tema Be Alive. Sin embargo, será su primer álbum en solitario después de seis años.

En 2018, Beyoncé se unió a Jay-Z bajo el nombre de The Carters para lanzar un disco llamado Everything Is Love. Lo más sorprendente de esta etapa de la artista fue cuando ambos aparecieron en el Museo del Louvre, de París, para grabar el videoclip de APESHIT. Sin embargo, los seguidores de la intérprete de Crazy In Love querían música propia y únicamente de la artista.

Si tú también tenías ganas de que Queen B volviera, estás de suerte. Beyoncé ha cambiado la biografía de sus redes sociales con una fecha y un nombre, lo que ha enloquecido a todo su público. Renaissance es el nombre del que será su próximo álbum y del que podremos disfrutar el 29 de julio. Por lo poco que se ha podido saber, hasta el momento, será el Acto 1, por lo que se intuye que más adelante saldrá una segunda parte de este disco.

Esta ha sido una noticia que no ha pillado de forma inesperada, ya que hace unos días la cantante se quitó su foto de perfil de la cuenta de Instagram. Esto hizo que la gente comenzara a sospechar que pronto viniera una noticia bomba y así ha sido. Desde la página web de la artista ya se puede reservar dicho álbum. Un pack especial que incluye una caja coleccionable en la que habrá el CD de Renaissance y una camiseta relacionada con el disco.

Otro proyecto que lleva en marcha desde abril es el primer proyecto en común que tiene Beyoncé con Rihanna: Destree. Esto es una firma ropa y de complementos de moda francesa. Ambas artistas son inversoras, aumentando el capital de la empresa para reforzar su posición en el mercado.