Las amistades “peligrosas” de Britney Spears: dos fotos y una historia de superación

Si no recuerdo mal entré de lleno en el fenómeno Britney Spears cuando salió desorientada en los MTV VMA de 2007. Pensé: '¿cómo una estrella como ella ha acabado así?'. Empecé a prestar más atención a su música y a la que había sido su vida mediática antes de sumergirse en una profunda oscuridad. Y entre que disfrutaba de Blackout (bendito discazo nos dio) y me enteraba de sus fracasos sentimentales di con una foto que ya había visto, pero a la que no le había prestado toda la atención que merecía.

11 years anniversary today since the first coming of The Holy Trinity! pic.twitter.com/dxGwTLnFDv — ParisHilton (@ParisHilton) November 27, 2017

Se trata de una foto una que data de 2006. En la instantánea tomada por los paparazzi aparecen Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan en un coche de dos plazas tras una noche de juerga y desenfreno. Solo Brit y Paris, sin embargo, salieron juntas esa noche. De hecho, Lindsay y la heredera no se llevaban del todo bien por aquella época. Simplemente coincidieron en el Beverly Hills Hotel y entre los flashes de las cámaras y el trastorno nocturno terminaron dentro del mismo coche para el gozo de toda esa prensa amarillista.

Se las retrató como estrellas caídas en desgracia. Se mofaron de ellas y las señalaron con el dedo acusador. Porque Dios las cría y ellas se juntan, ¿no? Nunca más se volvió a ver a las tres juntas. Esa foto hablaba de amistades peligrosas y tenía un regusto a escándalo pretencioso. Querían vender el relato de tres chicas solitarias que no se tenían más que a ellas mismas. Lo peor es que Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan les dieron, en parte, la razón. Sus caminos se separaron y cogieron unos derroteros todavía más oscuros en los que había de por medio rehab, cárcel y depresión. Con lo que no contaban los medios es que las divas, las divas de verdad, tienen el empeño y las ganas de resurgir de las cenizas todas las veces que hagan falta. Y sobre todo demostrar que, por mucho que se quiera pintar otra realidad, ellas no están solas.

Esa foto de 2006 cobra ahora más sentido que nunca cuando la comparamos con la que se tomó en la boda de Britney Spears hace justamente una semana. En esta otra aparece el squad completo de la Princesa del Pop: Donatella Versace, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore y Paris Hilton. Unas son más amigas que otras, pero ahí están todas juntas. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y esta vale su peso en oro porque representa claramente la sororidad entre las estrellas y, lo que es más importante, que Britney ni está ni baila sola. Esos años fatídicos le salieron caros y tuvo que hacer de tripas corazón con muchas cosas, entre ellas el abuso de poder y consciencia de sus padres y esos maliciosos que se frotaban las manos mientras esperaban que volviera a tropezar.

Por suerte, esta foto del presente más cercano de Britney Spears habla explícitamente de su libertad, de su felicidad y del apoyo de sus incondicionales, esas que siempre estuvieron a su lado por mucho que algunos quisieron negar la evidencia porque vende más una estrella del pop caída en desgracia que una que vive feliz como una perdiz. Una pena para ellos, una alegría para la Princesa del Pop y todos los que seguimos sus pasos desde el principio de los tiempos o desde aquella época oscura y turbulenta de la que consiguió salir y hacer el comeback más esperado y real.