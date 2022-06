Måneskin reversiona la canción de Elvis “If I Can Dream”

Måneskin lanza su nueva versión de If I Can Dream, la canción de Elvis que el grupo ha versionado para el biopic del rey. Una mítica canción, pero con la esencia de los italianos, que ya presentaron en el festival de Eurovisión en Turín el pasado mes de mayo de 2022.

Este tema es uno de los grandes éxitos de la leyenda de la música rock y estará dentro del film que verá la luz el 24 de junio. Maneskin no serán los únicos que compongan la banda sonora de la película, también encontraremos a grandes músicos como Eminem, Doja Cat o Diplo.

Los ganadores de Eurovisión 2021 tienen un estilo rockero que los caracteriza dentro de la música y que al público le encanta. Esto lo podemos comprobar con el gran número de reproducciones que tienen en las plataformas digitales o en las cifras de oyentes que consiguieron tras el festival de 2021.

En una entrevista que dieron a LOS40 el grupo dejó claro lo que buscaba y que era un ejemplo de cómo romper las barreras entre los diferentes géneros, “creo que si estás seguro de quién eres y tienes confianza realmente no importa dónde estés. Si crees en ti mismo, puedes ser tú mismo donde sea. Creo que lo importante es ser uno mismo y estar seguro de lo que eres. Así puedes llevar tu propia autenticidad allá donde vayas”.

También sabían desde el principio lo que querían cumplir desde el momento que acudieron a Eurovisión, “sin tener ninguna expectativa, lo más importante para nosotros era poner nuestro producto, nuestra música sobre un escenario tan grande que te da una visibilidad diferente y te permite darte a conocer en países donde para nosotros hubiera sido imposible antes".

Versionar canciones

Aunque muchos verían mal que una banda solo versione canciones, Måneskin no se avergüenza, sino que se enorgullece de ello, “es una de las cosas más geniales que puedes hacer. Cuando escribes una canción y la publicas, ya no es tuya. La has regalado a todo el mundo. Cuando la gente nos versiona me siento superorgulloso, porque se han quedado tan prendados de esta canción que quieren hacer su propia versión. Puedes ver que lo mismo nace de nuevo con cientos de formas diferentes”.

Han admitido que siempre le ha gustado interpretar canciones que ya estén escritas, pero con su propio estilo, intentando hacer algo nuevo que los haga sentir bien, “es tan estúpido y sin sentido esperar que una banda de 20 años replique lo que sucedía en los 70 y 80. Estamos en los putos 2022, así que sólo intentamos hacer algo nuevo que nos haga sentir satisfechos y felices”.

Pero lo que tienen claro es que nunca podrían ser como artistas de la talla de Rolling Stones, “para mí, no tiene sentido esperar que nos comportemos como los Stones o Queen. Eso ya ocurrió y llegó a su punto máximo. Ellos crearon un maldito legado y nadie puede tocarlo”.

Además de versionar canciones icónicas dentro de la industria de la música, Måneskin ha compuestos grandes éxitos, un ejemplo es Zitti e buoni, la canción con la que ganaron Eurovisión 2021. Supermodel también es una canción propia del grupo, que lanzaron la semana en la que se celebró la última edición del festival y que ya tiene más de siete millones de visualizaciones en YouTube.