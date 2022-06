Casi un año hemos tenido que esperar para escuchar nueva música de Blas Cantó y, por fin, está aquí. Tras borrar todas sus publicaciones de Instagram, se avecinaba una etapa muy diferente en la que estamos seguros nos vamos a divertir junto al artista. “Hay algo importante que necesito que sepáis sobre mí y mis canciones de ahora en adelante, lo voy a escribir y lo publicaré en algún lugar pronto”, publicó en su cuenta.

El intérprete comienza una nueva era con el estreno de la canción El bueno acaba mal. Un tema con el que quiere dejar atrás los dos años de oscuridad en los que ha estado sumergido a consecuencia de una experiencia personal complicada, mientras canta con un ritmo y una energía muy veraniega.

El bueno acaba mal es un tema de esos que te pondrán a bailar desde el primer momento en el que lo escuchas. Está co-escrito junto a Leroy Sánchez, quien ya compuso junto al artista Él no soy yo, o el famoso SloMo que nos dio el tercer puesto de Chanel en Eurovisión 2022. Para acompañar a la canción, Blas Cantó ha realizado un vídeo lleno de color que transmite esa energía y buenas vibras con las que pretende iniciar esta nueva etapa.

El videoclip está dirigido por Ale Lanoix y Joaquín Reixa, quienes se han encargado de proyectar los colores rosa, azul, verde y amarillo para trasladar esa simbología que tienen para Blas Cantó. “El verde siempre me gustó. Hubo una época que lo odié, pero todo vuelve. Ahora lo amo de nuevo”; “el amarillo siempre me dio energía, fue positivo para mí y me protegió”, publicó el artista en su cuenta de Instagram.

Una nueva era mucho más alegre

Blas Cantó realizó una presentación el 1 de junio en las nuevas oficinas de Warner Music, en Madrid. Allí comentó la importancia de esta nueva etapa y habló del proyecto que tiene en mente y de algunas canciones que tiene preparadas o a punto, además de El bueno acaba mal.

A fuego o En marte son algunos de los títulos de los temas que ya tiene listos el cantante. El primer tema está producido por Oliver Som, quien ha trabajado con artistas como Robbie Williams, y la letra está compuesta por Dangelo y Sergio Rivero. En el caso de la segunda canción, el nombre es provisional, ya que puede que Blas Cantó lo cambie a Marte o a Ganas de. El artista asegura que es un hit ideal para las noches locas de verano y ha sido producido por Lucas Otero, y compuesto por Chechu y Piero.

El bueno acaba mal es el primer single del que será su segundo disco de estudio, el cual se postula como un trabajo con mucha energía y alejado de Complicado. Además, tendrá muchos guiños al mundo de la moda y estará rodeado de una banda de teclado, percusión y guitarras.

Para ver a Blas Cantó en directo habrá que esperar un tiempo, ya que, por el momento, no ha anunciado fechas próximas. Mientras se espera, podemos aprender El bueno acaba mal para cantarla a todo pulmón cuando el artista se vuelva a subir a un escenario.