Primer vistazo a ‘Final Fantasy VII Rebirth’ y anunciado ‘Crisis Core Final Fantasy VII Reunion’

Final Fantasy VII Rebirth es la segunda historia de la saga del remake de Final Fantasy VII, en la que se cuenta la historia del emblemático juego de fantasía que redefinió el género de los RPG a lo largo de tres juegos distintos. Tras el lanzamiento, Final Fantasy VII Remake tuvo muy buena acogida por parte de los jugadores y de la crítica y vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo. El lanzamiento de Rebirth está previsto para el próximo invierno para PS5.

Square Enix ha continuado el homenaje a FF7 con la retransmisión de la celebración del 25º aniversario de la saga pudiendo ver el primer vistazo al nuevo título, secuela de Remake (2020) y anunciando además Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, una versión HD remasterizada de la querida secuela de la séptima entrega, una versión compatible con Steam Deck de Final Fantasy VII Intergrade para PC y mucho más.

El director creativo de la saga del remake, Tetsuya Nomura, dijo: "Tal y como se ha revelado en la retransmisión, en estos momentos hay cuatro proyectos de FF7 desarrollándose en paralelo. Aunque cada uno de los cuatro títulos juega un papel diferente, todos están conectados a través de una fiel representación del mundo y de los personajes del juego. Como alguien que ha trabajado en el desarrollo de todos y cada uno de los títulos originales, entiendo perfectamente la visión y las ideas que hay detrás de cada proyecto, y estoy involucrado en el proceso de desarrollo activo de los cuatro títulos.

Rebirth se está diseñando para que todo el mundo pueda disfrutar del juego, hayan jugado al original o no. De hecho, los jugadores pueden iniciar su viaje en cualquiera de los juegos y disfrutar mucho. Por este motivo, no hemos llamado al juego FF Remake 2. No exagero si digo que la aventura de Cloud y sus amigos empieza realmente aquí. Creo que las escenas de las que son testigos al salir de Midgar serán una experiencia muy intensa para los jugadores. Estoy deseando hablar de la intención que hay detrás del nombre del primer título Remake y la del segundo título Rebirth y cuando llegue el momento, revelar el nombre del tercer título y dónde nos llevará este viaje finalmente.

El desarrollo de Final Fantasy VII Rebirth ha progresado muy rápido desde que comenzó y, desde mi punto de vista, nunca hemos trabajado en un título de estas dimensiones en el que todo está conectado incluso antes de que comience la producción. De hecho, ya se han comenzado a desarrollar algunas partes del tercer título, y he empezado a reunirme con el equipo de desarrollo para hablar de la finalización del proyecto.

Seguiremos haciendo todo lo que podamos para entregar un título a los aficionados que mantenga hasta el final la misma emoción que estamos sintiendo ahora. Mientras tanto, podéis disfrutar de otros proyectos por el 25º aniversario que amplían aún más el mundo de Final Fantasy VII".

En palabras del director de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi: "Me complace poder anunciar Rebirth y siento que mi deber es entregar la experiencia definitiva de FF7 a todos los aficionados que llevan esperando con ansias este juego. El desarrollo ha entrado en fase de producción total, y el equipo está muy motivado intentando que todo funcione y trabajando para crear un juego terminado. El proyecto remake de FF7 será una trilogía, pero FF7 Rebirth es mucho más que una sola entrega de la saga. Lo estamos desarrollando con toda la pasión y dedicación necesarias para crear un juego original y planeamos entregar la experiencia de juego y de creación de mundo definitiva. ¡Creedme, la espera habrá merecido la pena!".

Yoshinori Kitase, productor de la serie FF7 Remake y director de FF7, ha dicho: "Hemos anunciado oficialmente que el segundo título. Rebirth se lanzará el invierno que viene, aproximadamente tres años después del Remake original, lanzado en abril de 2020. Tres años pueden parecer una espera muy larga para todos los aficionados que están deseando tener el próximo juego, pero queremos ofrecer la mejor experiencia posible y queremos asegurar a todo el mundo que la fase de desarrollo se está produciendo a un ritmo sorprendentemente rápido para un título HD a gran escala. Crear la parte central de una trilogía entraña sus propios desafíos, pero hay muchas segundas partes que son clásicas en el mundo del cine, y a las que definen sus impresionantes giros de argumento y la profundización de sus personajes. A menudo, estas segundas partes se convierten en las favoritas de los aficionados. En esa misma línea, queremos que FINAL FANTASY VII REBIRTH sea un juego aún más fascinante y memorable que Final Fantasy VII Remake, así que, por favor, esperad un poco más hasta que lo terminemos".

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion y Final Fantasy VII Ever Crisis

Es la remasterización de un juego exclusivo de PlayStation Portable, un RPG de acción de 2007 que precede a FF7 y que se ha convertido en un clásico de culto. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion es una fiel remasterización que sigue la historia original del soldado de primera clase, Zack Fair, en su misión para encontrar al soldado Genesis Rhapsodos, y en el que se revela la historia de Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa y más. Reunion se lanzará este invierno para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Para los jugadores que aún no han jugado al ganador al mejor RPG de 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE se lanzará mañana, 17 de junio de 2022 a las 09:01 CEST en STEAM, y será plenamente compatible con Steam Deck. La versión ampliada y mejorada del juego incluye un episodio adicional protagonizado por Yuffie, un modo de captura con mejoras visuales, la dificultad en modo clásico y mucho más. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE ya está disponible en Steam. https://store.steampowered.com/app/1462040

Los aficionados también han recibido un nuevo tráiler para el próximo RPG para móvil, Final Fantasy VII Ever Crisis, cuya beta privada está prevista para finales de este año. Además, el tráiler de la tercera temporada del popular juego para móvil Final Fantasy VII First Soldier nos muestra el interesante nuevo contenido que ya está disponible, que incluye el mapa de la plataforma de Midgar, el nuevo lanzacohetes, la materia Agua y el nuevo estilo de los ingenieros.

Final Fantasy, la saga

Tras ver la luz por primera vez en 1997 en PlayStation, en 2022 Final Fantasy VII celebra su 25º aniversario. Es considerado como el título por excelencia en el género de los juegos de rol. El juego original fue muy aplaudido por su historia épica, sus personajes únicos y unas cinemáticas que aprovecharon al máximo la tecnología más puntera de la época. Desde entonces, el juego ha vendido más de 13,9 millones de copias en todo el mundo y sigue recibiendo elogios por parte de la crítica y de los fans de todo el mundo. Su popularidad ha dado lugar a juegos derivados, películas y merchandise.

El primer juego de la trilogía del proyecto remake de Final Fantasy VII se lanzó en 2020 y ha recibido una gran aclamación por parte de la crítica y de los aficionados en todo el mundo, además de obtener más de 20 evaluaciones perfectas por parte de los medios y de haber sido incluido en la "Selección de los editores" de PlayStation. El juego también fue el más vendido en formato digital para la plataforma PlayStation® en la historia de Square Enix y superó los cinco millones de envíos y ventas digitales en todo el mundo desde su lanzamiento. Ahora, Rebirth, el segundo juego de la trilogía, se está desarrollando para PlayStation 5.