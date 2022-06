Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Nicky Jam o Luis Fonsi, ¿quién dijo qué?

Ley de gravedad. Así se llama el último disco de Luis Fonsi con el que sigue conquistando a través de su mezcla de pop romántico y sonidos urbanos. Y como era de esperar, llegaba con una buena lista de colaboradores: Myke Towers, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Farruko, Dalex, Juanka, Cali y el Dandee, Nicky Jam o Rauw Alejandro.

Son ya muchos años y muchos discos a sus espaldas y eso ha hecho que pase por diferentes etapas. Una evolución que le ha hecho cambiar de opinión en algunos aspectos, pero continuar fiel a sus principios, en otros.

Eso nos ha hecho rebuscar en la videoteca para rescatar declaraciones de otras etapas y comprobar si ha cambiado su discurso o no. Y para ponerlo más difícil las hemos mezclado con declaraciones de algunos de sus colaboradores. ¿Será capaz de distinguir entre lo que ha dicho él, en alguna ocasión, o lo que han dicho los otros?

Lo ha dicho alguno

Estas son las frases que le hemos propuesto y el resultado ha sido de lo más diverso:

“Hay que querernos, hay que tratarnos con respeto y eso hace falta”.

“Mucha gente me ha dicho como que ‘a mí no me gustaba tu música al principio, pero después la entendí’”.

“Yo soy artista de álbum porque mezclo muchos estilos dentro de uno”.

“Me encantaría colaborar con Camila Cabello porque representa a la mujer latina”

“La canción del verano. Ese era uno de mis sueños, hacer la canción del verano y creo que lo conseguimos”.

“El amor solo puede existir y fluir en un lugar donde está libre”.

“Todos somos diferentes y todos somos perfectos de una manera diferente y hay que celebrar y no preocuparnos por seguir un prototipo perfecto”.

“Los portorriqueños comemos mucho y nos ponemos grandes y nos descuidamos. Ustedes cierran la cocina a las tres de la tarde, en Puerto Rico tú cierras la cocina a las 3 de la tarde y se forma un problema”.

“Cuando yo pienso en leyenda yo pienso en artistas que llevan mucho más allá de 22 años de éxitos”.

“Sería muy prepotente de los humanos creer que somos la única especie consciente, aparte de los animales, en el universo. No. Yo no creo que seamos la única especie en el universo”.

“A mí me gusta la música urbana, aunque no soy un artista reguetonero”.

“Yo creo que ellas son el verdadero poder, un saludo a todas esas mujeres que son las reinas, que son las que mandan”.

“La música nos une un montón a los artistas y los deportistas y ellos me muestran respeto, lo menos que puedo hacer es apoyarles”.