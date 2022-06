De Camila Cabello a Lola Índigo: Estos son los artistas que hablaron de la importancia de la salud mental

La salud mental se está convirtiendo en un tema de vital importancia desde la llegada de la pandemia, un periodo duro para toda la población. Por esta razón, muchos cantantes y artistas de todos los sectores quieren mostrar la relevancia de este tema que no debería ser tabú entre la sociedad.

Los personajes conocidos son la voz de algunos jóvenes que, junto al resto de la población, deben mentalizarse de la importancia de ir al psicólogo. Es por ello que siempre se ha dicho que tienen una responsabilidad especial y deben concienciar de la necesidad de pedir ayuda cuando la necesitamos. Así que vamos a resaltar algunos artistas que, con sus historias personales, han hablado de la importancia de tratar la salud mental a tiempo.

Shawn Mendes: “Me gustaría pensar que quizás el contar esto pueda resonar en algunas personas"

Shawn Mendes es un artista reconocido internacionalmente, que no pasó su mejor momento tras su ruptura con Camila Cabello. Por esta razón, escribió canciones como It´ll be okey o When you're gone, que formarán parte de su nuevo proyecto musical.

El cantante se sinceró a través de su cuenta de Twitter, pues quería “contar la verdad, ser la verdad”. Con sus palabras buscó que las personas se sintieran identificadas y entendiesen que, a veces, puedes estar bien pero no encontrar quién eres, “la verdad es que también estoy bien. Simplemente estoy intentando contar y ser la verdad. Me gustaría pensar que quizás el contar esto pueda resonar en algunas personas".

Con el comentario que dedicó Shawn por redes sociales, buscaba que las personas entendiesen que a veces hay que encontrarse a uno mismo para estar bien, hablarlo y que te de igual lo que piensen las personas de ti, especialmente si estas observan los pasos que das tanto en tu profesión como en tu vida privada.

Emilia: “Es fundamental darle importancia y pedir ayuda”

En el caso de Emilia, la cantante resalta que es esencial rodearse de personas que te hagan bien y a las que puedas pedir ayuda cuando lo necesites, “es un tema muy delicado y yo siempre aconsejo que en la vida uno pasa por diferentes etapas y hay momentos en los que estás mejor y otros en los que no estás equilibrado. Lo importante de eso es saber pedir ayuda y saber entender que lo importante es enfocarte en lo verdaderamente importante", comentaba la cantante en los estudios de LOS40 Urban.

También destacó que no hay que menospreciar estas enfermedades, sino ser conscientes de que están ahí para poder luchar contra ellas, “entonces es importante salir de ahí, buscar ayuda y ser consciente y no menospreciar las enfermedades mentales. Uno tiene que sentirse bien”.

Lola índigo y Camila Cabello: Ejemplos de la lucha

Las artistas Lola Índigo y Camila Cabello hablan de la salud mental desde la propia experiencia, con la que quieren mostrar que se puede salir y luchar, ya sean problemas con el cuerpo, como La Niña, o la ansiedad en el caso de la cubana.

Ambas defienden que hay que tratarlo de una forma clara, pues ir a terapia no es malo, sino que a las personas simplemente les da vergüenza, “porque a la gente le da mucha vergüenza pedir ayuda. Porque a mí misma me daba mucha vergüenza pedir ayuda”, contaba Lola Índigo en una entrevista para El País.

Camila considera que el estigma que existe respecto de este tema viene, sobre todo, de las generaciones más mayores, “el estigma de decir que necesitas ayuda es algo que me frustra”. Siempre ha considerado que lo peor de los problemas de la salud mental es fingir que todo está bien, cuando en realidad no es así.

Redes sociales

Las redes sociales son una de las principales causas de los problemas de salud mental en las personas, especialmente en algunos cantantes que reciben duras críticas por su trabajo o por el contenido que suben.

Un ejemplo es Chanel, que tuvo que salir de Twitter una temporada por los mensajes racistas que recibía, “me resulta curioso que las personas blancas todavía se sorprendan cuando les contamos que nos enfrentamos al racismo de forma cotidiana. La sociedad ha avanzado, pero queda mucho por hacer”.

Explicó lo que sintió en el momento que los usuarios la mandaban mensajes de este tipo, “a veces me despertaba llorando por la mañana de impotencia. Me di cuenta de lo importante que es la salud mental y la inteligencia emocional, y aprendí a valorarme sin depender de la opinión de los demás, ya sea positiva o negativa”.

Estos son solo algunos artistas que han tratado este tema, encontramos también a Justin Bieber, Rozalén o India Martínez, defensores de que hay que tratar este problema cuanto antes, y que ellos, como ejemplos a seguir de muchas personas, pueden ayudar y aportar un granito de arena en esta lucha.