La maldición del éxito de Gotye y Kimbra: “Somebody That I Used To Know”

Gotye es el nombre artistístico de ´Wally´ De Backer, el artista que lanzó Somebody That I Used To Know y que se convirtió en Número 1 de la Lista de LOS40 durante dos semanas consecutivas en 2012, además de ser la tercera canción más escuchada según los charts de Billboard. Pero fue un éxito efímero, pues no se volvió a saber de él ni de Kimbra, la artista con la que colaboró.

A pesar del éxito que cultivó con este tema, parece que no fueron todo buenas noticias, pues con el single se relacionan rumores de plagio y supuestos suicidios, algo que iría aclarando el cantante. Pero, con todo lo ocurrido, ¿cómo empezó su carrera y cómo la terminó el artista belga-australiano?.

Dos discos anteriores

Aunque conocimos a Gotye con esta canción, el cantante ya contaba con dos discos anteriores, Boardface de 2003 y Like Drawing Blood en 2006, que reafirmaron su talento musical, pero dándole un modesto éxito. En ambos álbumes mezclaba sonidos experimentales propios con el pop electrónico de aquella época, que fue lo que caracterizó al cantante.

A pesar del talento y lo que conseguía crear con su música, sus ya pocas visualizaciones se vieron ensombrecidas por las críticas mixtas, que consiguieron que pasara totalmente desapercibido. Para componer su tercer LP, Making Mirrors, al que pertenece la famosa canción, tardó cinco años, pero fue el que le otorgo una fama mundial, aunque efímera.

Making Mirrors consiguió gran fama por la canción Somebody That I Used To Know, que se posicionó como Número 1 en la Lista de LOS40 y, según Billboard, fue la tercera canción más escuchada. Este tema contaba con la colaboración de Kimbra, una cantante neozelandesa de la que tampoco se supo mucho después de todos los rumores, pero que ha conseguido casi dos millones de visualizaciones en YouTube.

El single tuvo grandes halagos por conseguir escapar de fórmulas comerciales, siendo una producción totalmente diferente y arriesgada. Además, se la definió como una canción que podía amoldarse a cualquier situación, gracias a la progresión armoniosa sumada a una letra pegadiza.

Supuesto suicidio

No todo fue bueno para la canción y el disco, pues en 2012 comenzaron las situaciones embarazosas para el cantante. En primer lugar, en julio de ese año y durante la gira del álbum, la cadena de noticias CNN cometió el error de publicar el supuesto suicidio de Goyte con el siguiente mensaje, “a las 4:32 de la mañana, en el horario de la costa este de EE. UU., se informó que Gotye se había disparado en la cabeza con una pistola 9mm. Se dio por muerto a las 4:45 y la investigación concluyó que la causa fue suicidio”.

El artista se lo tomó con humor e ironía y fue él mismo el encargado de desmentirlo a través de su cuenta de Twitter, donde colgó una publicación con las palabras, “alguien se tomó muy enserio de lo “elimina a uno””.

Acusado de plagio

En segundo lugar, el belga fue acusado de plagio con la canción que había alcanzado el número 1 en listas, pues la familia de Luis Bonfa, un compositor brasileño del siglo XX, tomó cartas en el asunto al ver el tema muy parecido a Seville, publicada en 1967.

Por esta razón, Wally se vio obligado a admitir que había tomado prestado los acordes centrales y el riff inicial. “No es una estafa, sino un sencillo homenaje”, argumentó el cantante con el objetivo de aclarar los rumores de forma rápida. A pesar de las explicaciones que intentó dar, estuvo dispuesto a darle el 45% de los beneficios que había recaudado con la canción a la familia de Luis Bonfa.

Nuevos proyectos

Después de todo lo ocurrido, Goyte de reunió con The Basics, un proyecto paralelo en el que tocaba la guitarra y cantaba, con el que lanzó The Age Entitlement en 2015. También trabajó en la creación de dos sellos discográficos, pero dentro de la música no existen noticias de que esté creando nuevos temas para quitarse la etiqueta de one hit wonder, que se ganó con Somebody That I Used To Know.