Anitta y su reflexión sobre ir al baño con la que te sentirás identificada: “Es una sensación indescriptible”

Si hay algo que nos gusta más que la música de Anitta (que es mucho), es su divertido sentido del humor y naturalidad. La brasileña ha demostrado que no tiene ningún tipo de filtro a la hora de hablar de todo tipo de temas. ¡No se corta!

De este modo, la estrella internacional ha compartido en su cuenta de Twitter un comentario que ha llamado la atención. ¿La razón? Habla de ir al baño cuando tienes una llamada de la naturaleza.

Parece que en los últimos días, Anitta ha tenido problemas para ir al baño. De este modo, disfrutó muchísimo cuando llegó al aseo. Este ha sido el comentario:

"Cagar cuando tienes ese mal de estómago es una sensacion indescriptible"

Un comentario que ha generado muchas carvajadas entre sus fans. ¡Y no nos extraña! La naturalidad de la cantante de Envolver siempre nos saca una sonrisa. De este modo, en menos de una hora, ha sumado 63 mil "me gusta" y 3.700 retuits.

Cagar quando você tá com aquela dor de barriga fdp é uma sensação indescritível 😌 — Anitta (@Anitta) June 19, 2022

Temazo a la vista con J Balvin y Quavo

Anitta no ha parado de trabajar en todo 2022. La estrella ha sacado su nuevo álbum, Versions Of Me: un disco lleno de géneros con el que se ha metido a sus fans en el bolsillo. Temas como Envolver, Boys don't Cry o Girl From Rio están dentro de este trabajo. ¡Y nos encanta!

Pero parece que Anitta tiene un as guardado bajo la manga de cara al verano. Y es que la estrella va a sacar nueva canción junto a J Balvin y Quavo. Además, para los arreglos musicales, el trío ha contado con Pharrell Williams.

Eso sí, tendremos que esperar hasta el 8 de julio para poder escuchar el resultado. ¡Nos morimos de ganas de hacerlo!