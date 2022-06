Anitta anuncia su nueva colaboración con J Balvin, Quavo y su nueva pareja Murda Beatz: ‘No mas’

Anitta no para. Es probablemente una de las artistas más prolíficas en cuanto a eventos, conciertos, canciones, colaboraciones o apariciones en alfombras y en revistas. Y el mes de julio no va a ser una excepción. La brasileña acaba de anunciar su nueva colaboración para el próximo día 8 junto a colaboradores de lujo y ¡su nueva pareja!

Para confirmarlo la solista ha utilizado una imagen del rodaje de su videoclip en el que comparte un descapotable rosa con J Balvin y Quavo en el asiento de atrás mientras que Murda Beatz, su nuevo amor, conduce. Un cartel de lujo para un tema de lujo gracias al que la cantante parece haber encontrado a su media naranja.

Así lo ha confirmado E! News que cita al entorno de la artista como fuente para confirmar su nueva relación sentimental. La chispa del romance ha saltado mientras trabajaban en este hit que promete dar mucho que hablar en este verano de 2022.

Anitta ya había dejado algunas pistas de su romance durante una reciente conversación con J Balvin para la revista Interview: "La gente cercana a mí sabe que tengo miedo de que me hagan daño de alguna manera. Aunque tenga ese miedo, gente nueva sigue entrando constantemente en mi vida y formando parte de mi día a día. Ahora mismo estoy enamorada, sí. Y soy muy pasional en mis relaciones. Pienso que la persona con la que me relaciono va a ser con quien me case y tenga hijos, que nos van a enterrar juntos cuando nos muramos uno al lado del otro. Si estás enamorada, tienes que confiar en que va a funcionar".

Anitta ha valorado aún más en estos últimos días el significado de la palabra familia. Ver a uno de los suyos atravesar un mal trago ha sido uno de los episodios más duros que ha vivido. Pero lo importante es que su padre ya se encuentra sano y salvo y, sobre todo, recibiendo el calor de su hija.

El nombre de Murda Beatz no es desconocido en la industria musical. Shane Lee Lindstrom es el nombre real de este productor que ha colaborado en los últimos años con artistas de talla internacional como Travis Scott, Drake, Nicki Minaj...

Ahora hay que sumarle Anitta, J Balvin, Quavo y también Pharrell Williams que realizará las labores de co-producción en la canción No más cuyo estreno se producirá el próximo 8 de julio.