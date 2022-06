Anuar Beno vs Marta Peñate: ‘Supervivientes 2022’ vive su expulsión definitiva más comentada

Llegó Conexión Honduras, y con él, la expulsión definitiva de Supervivientes 2022 más temida hasta la fecha. La expulsión de la palapa hizo que Anuar Beno partiese a Playa Paraíso junto a Marta Peñate, siendo ambos los parásitos del programa; y por tanto, dejando claro que uno de los dos terminaría por abandonar el reality de manera definitiva bajo el anuncio de Ion Aramendi.

Tanto la exparticipante de La Isla de las Tentaciones como el hermano de Asraf sabían a la perfección que desde que fueron dos en la playa uno de ellos tenía las horas contadas, y en la noche del domingo llegó el ansiado momento. Para mitigar el drama, ambos recibieron la visita de Tony Spina, el novio de Marta.

Expectantes, los supervivientes y el 'fantasma del pasado' esperaron la cuenta atrás del presentador para saber cuál de los dos se volvía a España de manera definitiva. Sin demasiada dilación, Aramendi se lo comunicó:

Anuar Beno es el nuevo expulsado definitivo de Supervivientes, o lo que es lo mismo, el último concursante que abandona Honduras y no seguirá concursando. Le coge el testigo a Tania Medina, que también perdió su puesto en el programa después de que el público prefiriese a Marta Peñate frente a ella.

El hermano del novio de la hija de Isabel Pantoja -que ya es un título en sí mismo- no ha corrido mejor suerte, aunque ya era algo que muchos vaticinaban después de su nominación. Ha conseguido aguantar mucho tiempo sin estar propuesto para su expulsión, pero la primera vez que sus compañeros reunieron los votos necesarios para ser uno de los cuatro nominados fue suficiente para acabar con su expulsión de la palapa.

Después de que Marta se ganase a la audiencia en expulsiones como la de Desy o Tania, y contando el descontento generalizado con Anuar, el primer pie que puso en Playa Paraíso ya se contaba como la crónica de una expulsión anunciada. Y más si se tiene en cuenta que se votaba en negativo, es decir, que el público decidía cuál de los dos abandonaba definitivamente el concurso.

Su despedida del programa

Que Ion Aramendi dijese su nombre no pareció sorprenderle ni a él mismo, así que rápidamente se reconfortaba en su compañera y asumía lo votado por la audiencia. El fuenlabreño ha confesado en alguna que otra ocasión que estar ahí era su sueño, aunque las últimas semanas llegó a llorar en directo por el hambre que estaba pasando.

Aun así, el presentador le dejó hablar con su hermano para mitigar la tensión del momento. Asraf le felicitó por su concurso, no sin antes advertirle de que ha provocado alguna que otra polémica. Afortunadamente para él, todo apunta a que no será plenamente consciente de ello hasta que no recupere el control de sus redes sociales.