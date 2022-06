Escucha la nueva versión inédita de 'Starman' de David Bowie

Acaban de cumplirse 50 años del lanzamiento de uno de los discos más importantes de la historia de la música reciente. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars marcó un antes y un después en la carrera de David Bowie, pero también nos permitió conocer a su álter ego, un alienígena que venía del espacio exterior con una gran ambigüedad sexual, abanderado de la libertad.

El 16 de junio de 1972, con el lanzamiento de este icónico álbum, el Duque Blanco consiguió reunir en un proyecto todo lo que llevaba años explorando, los elementos que había estado absorbiendo durante mucho tiempo. "No queríamos tener nada que ver con los años sesenta", dijo Bowie en una entrevista años más tarde. "Estábamos decididos a que estábamos a principios del siglo XXI. Queríamos acabar con todo lo que pasó antes".

Una de las canciones más importantes del disco, que sirvió para la presentación del mismo, fue Starman. En ella, se habla de la salvación del mundo desde el punto de vista de un extraterrestre, y constituyó su mayor éxito desde Space Oddity. Cuando se cumple medio siglo desde que vio la luz y se constituyó como un hit, ahora se da a conocer una nueva versión de la canción nunca antes escuchada.

Esta versión inédita se grabó durante su icónica aparición en el programa musical británico Top Of The Pops. En la presentación original, el músico vestía un traje de dos piezas rojo, azul y dorado a juego y se pavoneaba por el escenario, encarnando a Ziggy, ese personaje que creó y que, poco a poco, fue difuminándose con la personalidad que él mismo tenía.

David Bowie - Starman (Top Of The Pops Version - 2022 Mix)

La nueva versión ha tomado los coros de la interpretación de la canción de Bowie en el programa de televisión, con la voz principal de la versión del álbum mezclada.

El comunicado de prensa de la nueva reedición, este disco sigue considerado como "el álbum revolucionario que catapultó a David Bowie al centro de atención internacional", y agrega que "sigue siendo un disco de referencia, creciendo en estatura con cada año que pasa".

Esta nueva versión de Starman ha sido creada porr el coproductor de Ziggy Stardust Ken Scott a principios de este año a partir de las pistas múltiples originales de la BBC. La inminente reedición del 50 aniversario de The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars también estará disponible como un disco de imágenes, con el mismo maestro y una réplica del póster promocional del álbum.