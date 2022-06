Así llegó 'Running Up That Hill' de Kate Bush a sonar en ‘Stranger Things’

En las últimas semanas, en la lista de canciones más escuchadas en los servicios de streaming, se ha colado un éxito que no podíamos esperar. Se trata de un tema ochentero de 1985, prácticamente un one hit wonder de la artista británica Kate Bush, que ha ascendido a la cima de las más escuchadas más de 37 años después de su lanzamiento inicial, como un auténtico himno de power-pop que está ganando reconocimiento décadas después. Y todo gracias a la aparición del tema en la cuarta temporada de la serie de Netflix Stranger Things.

La propia artista ha mostrado su satisfacción en redes sociales, y ha confirmado que está feliz con esta nueva vida que su tema está teniendo, sobre todo en una nueva generación que no conocía su música. "¡Todo es realmente emocionante! Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción. Espero con gran expectación el resto de la serie en julio".

Sin embargo, a lo largo de su carrera, es difícil encontrar otro caso en el que Kate Bush haya aprobado el uso de su música. ¿Cómo surgió la idea de que su tema Running Up That Hill (Deal With God) apareciera en una escena de la serie?

La supervisora musical del programa, Nora Felder, ha explicado en unas declaraciones recogidas por Variety que los hermanos Duffer, los creadores de la serie, le encargaron una lluvia de ideas para una canción que fuera acorde con las experiencias emocionales que estaba viviendo Max, uno de los personajes de la ficción ochentera.

Max’s Favourite Song (Full Scene) | Kate Bush - Running Up That Hill | Stranger Things | Netflix

Felder pronto llegó a la conclusión de que Running Up That Hill era la canción perfecta: "Inmediatamente me llamó la atención con sus acordes profundos de la posible conexión con las luchas emocionales de Max y adquirió más importancia a medida que la canción de Bush se marinaba en mi conciencia".

Los Duffer se mostraron eufóricos con la sugerencia. El siguiente desafío de Felder fue asegurar la canción y obtener la aprobación de Bush. Eso sí, existía por delante el desafío de que, normalmente, la artista no suele aprobar estas colaboraciones. De todas formas, Bush se mostró como una gran admiradora de la serie, y una vez que su equipo comprendió cuál era el lugar que la canción iba a tener en la trama y el guion, la artista les dio todos los permisos necesarios.

Además, Felder explica la importancia de esta canción dentro de la serie: "Las letras de Kate Bush pueden significar cosas muy diferentes para diferentes personas. Frente al doloroso aislamiento y alienación de Max de los demás, un 'trato con Dios' podría reflejar de manera desgarradora la creencia implícita de Max de que solo un milagro de comprensión y muestra de apoyo podría ayudarla a escalar las colinas de la vida ante ella".

Las series de televisión están ayudando a difuminar las barreras culturales y a reducir la brecha generacional. Si Stranger Things se hubiera emitido años después del lanzamiento de Running Up That Hill, probablemente no habría ganado el mismo nivel de popularidad que tiene hoy. Kate Bush abrazada por una nueva generación es algo que no vimos venir, pero nos reconcilia con el mundo en el que vivimos.