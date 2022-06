¿Cómo sería vivir sin música? Así de “terrible” sería un mundo sin ella

"Sería terrible vivir sin música" decía un eslogan de LOS40 en 1997, que sigue más vigente que nunca porque, ¿puedes imaginar cómo sería un mundo sin música? Exige tanto esfuerzo sacarla de la historia de cada uno de nosotros que si lo intentas tu mente se distrae con otra cosa rápidamente. Como cuando guardas algo doloroso en un cajón para no pensar más en él. Pero sigue estando ahí.

Como sigue ahí la idea de un mundo distópico sin notas, instrumentos y voces, para celebrar el Día de la Música con mucho más sentido aún, hemos abierto ese cajón para responder si sería tan terrible vivir sin ella.

Así nos ha quedado ese mundo sin música:

Sería un mundo en el que las alarmas que ahora te despiertan con canciones solo emitirían pitidos para que abrieras los ojos al día. Tu primera ducha estaría solo acompañada de informativos y el café de la mañana lo prepararías sin que tu cadera se moviera a ritmo de nada.

Un mundo en el que la radio de tu coche solo podría explicarte historias a través de la palabra, palabra y más palabra. Y el estrés de un atasco no disminuiría poniendo música porque solo escucharías las conversaciones de los coches de al lado. O si cerraras las ventanas tendrías el eco de tu respiración.

Nadie amenizaría con una guitarra tus paseos por la calle, ni por las líneas del metro. Y ningún trabajo tendría un hilo musical, ni podrías mejorar un oficio repetitivo con unos cascos que te saquen de él.

Tu primer beso en esa playa no habría estado acompañado del 'No puedo vivir sin ti' en directo de un chiringuito lejano, ni habrías visto a tus abuelos bailar pegados por primera vez "Ese toro enamorado de la luna" en las fiestas del pueblo. En la discoteca no cruzarías miradas cómplices con amigas al escuchar vuestro tema favorito, ni correrías a bailar. Porque no bailaríais.

No existirían las bailarinas, ni los bailarines, ni hubiéramos conocido nunca a The Beatles, ni a Madonna, ni tendría sentido el #FreeBritney, ni Operación Triunfo y Aitana y Amaia seguirían sus estudios universitarios. Yo no estaría escribiendo esto porque LOS40 no existirían y tampoco LOS40 Music Awards, con la de emociones y alegrías que nos han dado. La Casa de Papel no lo diría todo con solo entonar el 'Bella Ciao' y nadie se hubiera emocionado con el Chanelazo, porque tampoco existiría Eurovisión. Ni el medio tiempo de la Superbowl. Ni nuestros mejores momentos como sociedad estarían acompañados por música.

Pero quizá es peor pensar que en los momentos más duros tampoco la tendríamos. Porque, además de acompañarnos, la música es salud: nos da optimismo cuando más lo necesitamos, reduce la ansiedad, mejora la memoria, la circulación y hasta nos ayuda a dormir. Las plantas crecen más rápido con ella y con los animales "amansa a las fieras"..

Es inimaginable pensar en todo lo que nos perderíamos sin la música, porque es compañía, es industria y es salud. Pero también es el único arte capaz de hacernos viajar a otro momento vital, con solo escuchar unas primeras notas. Porque además de todo, la música es mágica. Y sería terrible vivir en este mundo sin magia.