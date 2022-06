Beyoncé lanza su nueva canción ‘Break My Soul’ este martes

Beyoncé está de vuelta. La estrella mundial ha anunciado que este mismo martes, 21 de junio, se lanza el primer single de su nuevo trabajo, Renaissance. Se trata de la canción Break My Soul, que llegará a todas las plataformas musicales "esta medianoche". Eso sí, se trata de las 00:00 de Nueva York, por lo que en España tendremos que esperar hasta las 06:00 de la mañana.

Beyoncé anunció hace unos días que su nuevo trabajo, Renaissance, llegará este mismo verano. De este modo, el acto 1 estará disponible el 29 de julio. Y es que la artista ya ha comunicado que se divirá en dos partes. Vamos, que tenemos el hype por las nubes.

La noticia de que Beyoncé lance este tema este martes nos ha llegado por sorpresa. Y es que la artista suele publicar directamente los proyectos enteros. Un cambio de estrategia que los fans están celebrando. Y es que hay muchas ganas de escuchar lo nuevo de Queen B.

Tendremos que esperar unas horas para ver cómo suena el primer single de Renaissance. Teniendo en cuenta que el medio Variety adelantó que este nuevo álbum alterna country y dance, podría tratase de cualquiera de estos dos géneros.

Además, según el medio de fans BeyonceEspress, la canción podría tener una duración mayor de seis minutos y podría venir con un videoclip lleno de cameos donde no faltaría el de su pareja Jay Z o su hija Blue Ivy.

Renaissance es el álbum que sucede a Lemonade, lanzado en 2016. De este modo, se trata de un trabajo muy esperado por los fans de Queen B. Es verdad que la estrella no ha dejado de lanzar música durante estos años. De hecho, hizo un disco de la mano Disney donde celebraba la comunidad negra, llamado The Lion King: The Gift. Un precioso disco que nos dejó temazos como Brown Skin Girl o Bigger.