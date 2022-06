5 momentos en los que Ariana Grande ha sido una aliada del colectivo LGTB

En pleno mes del Orgullo LGTB, que el próximo día 28 conmemora los disturbios producidos en Stonewall en 1969, es necesario reivindicar las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género que se enmarcan dentro del esta comunidad tan diversa, así como dar voz a los artistas y personalidades que día a día trabajan por la defensa de sus derechos, reflejando y reivindicando una realidad en la que todavía falta una igualdad por conquistar.

Entre todas las artistas internacionales, una de las personalidades que más destaca por utilizar su altavoz mediático en defensa de los derechos LGTB es Ariana Grande que, consciente de los millones de personas que le siguen, siempre se ha molestado por reivindicar los derechos para un colectivo que le toca muy de cerca. Desde el principio de su carrera se convirtió en una de las divas gay de nuestro tiempo, y en el día de hoy aprovechamos para hacer un repaso por las diferentes ocasiones en las que se ha convertido en una verdadera aliada de la comunidad.

Break Free

La colaboración de la cantante estadounidense con el DJ Zedd se convertía en 2014 en el segundo sencillo de My Everything. Un tema que rápidamente se convirtió en un himno para la comunidad LGTB y que no dejaba de sonar en discotecas de ambiente por su mensaje a favor de la libertad de ser uno mismo. Además, llegaba apenas un mes después de la entrada en vigor en Estados Unidos de la ley que aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, hacia el que Ariana se ha pronunciado a favor en multitud de ocasiones, junto a un videoclip en el que, además, podemos observar a una pareja de aliens homosexuales que se besan delante de la cámara.

Ariana Grande - Break Free ft. Zedd

Su apoyo a la investigación del VIH

En octubre de 2015 Ariana Grande unía fuerzas con la marca de productos de belleza MAC Cosmetics para lanzar una colaboración, Viva Glam, cuyos ingresos serían destinados íntegramente a la investigación del VIH y el sida. En esta colección también participaron otras personalidades del mundo de la música, como Miley Cyrus o Rihanna.

Representación LGTB en sus canciones

Más allá de el himno LGTB en el que se convirtió Break Free, Ariana Grande ha introducido una mayor representación de estas personas en sus canciones y videoclips. En el videoclip de Everyday, uno de los singles de Dangerous Woman, la artista mostraba a parejas de diferentes sexualidades, etnias y edades. Por otro lado, en Break Your Heart Right Back, Ariana habla de una relación en la que un hombre engaña a su novia con otro chico que, más allá de los juicios morales que se puedan establecer al ser testigos de una infidelidad, pone sobre la mesa la existencia de orientaciones sexuales que se alejan de la heterosexualidad hegemónica.

Ariana Grande - Everyday ft. Future

Su carta de amor y admiración al colectivo LGTB

En junio de 2018, con motivo de la celebración del mes del Orgullo, Billboard pidió a una serie de artistas escribir una carta al colectivo LGTB. Ariana Grande fue una de las elegidas, publicando las siguientes líneas: "No hay nada mas infeccioso que la alegría y el amor que el que la comunidad LGTB desprende. Crecí con un hermano gay cuyos movimientos siempre emulaba. Todo lo que hacía Frankie, yo lo repetía. No puedo encontrar ninguna diferencia antes y después de que Frankie saliese del armario. Siempre ha sido simplemente Frankie. La sexualidad y el género nunca fueron temas que tuviesemos miedo de comentar dentro de mi familia".

"Ver mi música abrazada y celebrada por la comunidad LGTB es todo lo que siempre me ha importado cuando he pensado en los objetivos de mi carrera en un primer momento. [...] El amor es como la música, no conoce límites y no es exclusivo de un género, sexualidad, raza, religión, edad o creencia. Es una libertad y un lujo delicioso en el que todas las personas deberían ser capaces de sumergirse y disfrutar en todo momento. Estoy eternamente en deuda e inspirada por la comunidad LGTB. Espero crear himnos para vosotros que os abracen con confort y os hagan vivir vuestra mejor vida. Gracias por celebrarme de la misma forma en la que yo os celebro".

El concierto de Mánchester: One Love

A pesar de que Ariana Grande ha sido protagonista de diferentes conciertos y eventos que celebraban el mes del Orgullo LGTB, como el Pride de Nueva York en 2015, quizás el concierto más importante de su carrera a todos los niveles fue el concierto de One Love en Mánchester, que tenía lugar un mes después del atentado que ocurría dentro del concierto de su gira, que pasaba por la ciudad británica, y que se cobró la vida de 22 personas a las que hubo que sumar 800 heridos.

Completamente paralizada por lo que había vivido, la artista organizó un mes después un concierto benéfico en la misma ciudad cuya recaudación fue dirigida a las familias de las víctimas y a los servicios de emergencia de Mánchester y Londres.

Ariana Grande - 'Somewhere Over the Rainbow' - One Love Manchester

Bajo el nombre One Love Manchester, Ariana Grande se reunió con multitud de artistas invitados que prestaron su voz para unirse en comunidad a la tragedia que había ocurrido. Justin Bieber, Katy Perry o Miley Cyrus fueron algunos de los cantantes que acompañaros a la estadounidense durante su concierto, que en un momento dado celebraba la tolerancia y la libertad al interpretar la canción Somewhere Over The Rainbow.