Emilia: “Duki es incondicional conmigo”

Emilia se está postulando como una de las grandes revelaciones de la escena internacional. Las canciones que ha sacado en el último año le han puesto en el radar de muchísimas personas fuera de Argentina y ya puede presumir de tener una buena legión de fans aquí en España. Ahora está pasando unas semanas en nuestro país para cumplir con algunos compromisos profesionales, entre los que se encuentra la visita de turno a LOS40 Global Show.

Su show en el Boombastic

"Me cuesta dimensionar lo que está pasando. Pensaba que al Boombastic iban a venir a verme 20 o 40 personas. Tenía las expectativas bajas porque era mi primer show en España, pero me sorprendió mucho la euforia de la gente y cómo cantaban las canciones. Había demasiada gente. Estoy muy agradecida con el público de aquí".

Videoclip oficial de 'intoxicao'

La primera persona que creyó en ella

"La primera persona que creyó en mí fue mi abuelo. Fue el que me regaló mi primera guitarra. Me enseñó los acordes y me enseño a tocar Manuelita. Siempre tuve una sensibilidad para la música desde muy pequeña y esa guitarra fue muy especial. Me di cuenta de que tenía un contacto especial con la música, que podía cantar y acompañarme con la guitarra".

Hermanada con Tiago PZK

"Con Tiago PZK la colaboración fue increíble. Hoy es uno de los exponentes más grandes de Argentina. Tiene un estilo muy particular y este género y canciones le sientan muy bien. Él es mi hermano y para mí fue un placer algo juntos".

Nicki Nicole

"Admiro mucho a Nicki Nicole. Me inspira con su música. La conozco desde sus comienzos y me parece una artistaza".

El apoyo de Duki

"Él es incondicional conmigo y siempre tiene palabras de aliento. Me da consejos y me apoya, pero es mutuo. Los dos estamos detrás del escenario dándonos el cariño y la compañía que necesitamos".

