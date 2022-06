Restos de un cohete chino cruzaron anoche el cielo de España

Esta madrugada, aquellos que han puesto sus ojos en el cielo puede que hayan visto algo extraño por encima de sus cabezas. Quizás, si lo has visto, has tenido que pestañear varias veces o decirte a ti mismo algo así como “no, no puede ser un ovni o sí...”. Otros, quizás, hayan pensado que se trataba de un meteorito.

Ninguna de estas posibilidades es acertada. Lo que se ha podido ver en la atmósfera han sido restos del cohete chino Chang Zheng 2F. Es decir, se trataba de basura espacial, según ha explicado el medio especializado Frontera espacial. Los habitantes del sur de la Península como Málaga, Granada, Sevilla y algunas zonas del centro como Madrid y Toledo han sido los sorprendidos por el cohete chino.

Las fotos y videos han inundado las redes sociales de los impresionados tuiteros que se preguntaban qué estaba pasando en el firmamento.

¡REENTRADA VISIBLE EN ESPAÑA! ☄️🇪🇸



No ha sido un #OVNI ni meteorito, sino una parte de un cohete chino Chang Zheng 2F que se quemaba en la atmósfera.



📸: @manuel0999 pic.twitter.com/prTts5JAzl — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) June 20, 2022

Me explicáis el meteorito ahora mismo en Algeciras? pic.twitter.com/ReAJPRs7ab — Nono 🌱 (@little_mierder) June 20, 2022

Basura espacial (etapa superior del cohete chino CZ-2F) fue observado en gran parte de Portugal y #España esta medianoche (00:32 hora local).



Observadores desde Cádiz, Toledo, Madrid, Huelva, Murcia, Granada, Sevilla, Málaga entre otros.



No es #meteoro, no es #meteorito. https://t.co/W2v2gJkNRi pic.twitter.com/PuLpLUQS0A — Asismet (@Asismet_IF) June 20, 2022

un resplandor y hace puuum y digo oy ya está aquí la guerra #Meteorito pic.twitter.com/WU8EmBCCzS — _luuuxiiiaaa_ (@luuuxiiiaaa) June 21, 2022

No soy un experto pero más que #meteorito, lo que acaba de ocurrir sobre el cielo de Andalucía parece una Estación Espacial u otro tipo de satélite orbital grande que se está desintegrando en su reentrada en la atmósfera.



Un meteorito, meteoro en este caso, no se desintegra así. https://t.co/EdAfC8DWsL — Yáser 🏳️‍🌈 (@Yaser_Piedrijo) June 20, 2022

Lo que se ha visto en Sevilla. Málaga y Granada han sido restos de un cohete chino. Basura espacial.



Y oye, con lo romántico que había quedado la lluvia de meteoritos y cometas en el Puente de Triana. 😂 pic.twitter.com/IsnnpC6CZs — Curro Bono 📲 (@BonoBorrero) June 20, 2022

Algunos incluso vieron algo romántico en la estampa que dejó el cielo anoche.