En ‘Ya son las ocho’ desvelan el motivo por el que Rosa López no estuvo en la boda de Chenoa

Este fin de semana, la boda de Chenoa ha dado mucho que hablar. Este miércoles por fin podíamos ver el álbum completo en la exclusiva que le ha concedido a la revista Hola! Una de las cosas que más ha llamado la atención, más allá del vestido de la novia y el lugar espectacular de la celebración, ha sido la ausencia de algunos compañeros de Operación Triunfo que se sentían imprescindibles.

Una de las más queridas por el público y que muchos pensaban que era una amiga incondicional es Rosa López. Pero su ausencia ha dejado muchas dudas al respecto. En Ya son las ocho, Iván Roboso ha dado el motivo por el que no ha estado presente en un día tan especial para la cantante.

Sí estuvieron Natalia, Geno Machado, Alejandro Parreño y Gisela, pero hubo también grandes ausencias que han puesto en cuestión esos lazos tan fuertes de los que siempre ha presumido la primera edición de Operación Triunfo.

El motivo

“Se tienen cariño, pero amigas no son. ¿Cuántas veces hemos visto a Rosa y a Chenoa juntas tomando un café, saliendo de vacaciones? Nunca”, señalaba el colaborador que no ha dudado en cargar contra el interés que mueve a la granadina en sus amistades.

“¿Sabes qué pasa? Que hay un problema. Rosa es muy dependiente de la gente cuando necesita algo, cuando tiene un proyecto nuevo y luego, de repente, desaparece. Los amigos tienen que estar para las cosas buenas y para las malas. Cuando tiene una pareja nueva desaparece. Cuando tiene un proyecto musical nuevo o tiene una gira ahí es cuando está menos presente”, aseguraba sobre esas idas y venidas de Rosa.

“Chenoa habrá valorado y habrá dicho, si Rosa no ha estado conmigo en los momentos en los que la he necesitado más, fuera de lo que es el plano profesional, pues ahora no va a estar en uno de los momentos más importantes porque hay gente que está por encima de ella. ¿Qué se lleve mal con ella? No”, terminaba analizando sobre esta ausencia.

“Ahora mismo estás rompiendo el corazón de muchos españoles que nos creímos que esta amistad era de verdad. Nos han engañado durante años”, aseguraba algo consternada Isabel Rábago.

Otras ausencias

“Aquí han pasado 20 años donde dieciséis se juntaron y quedan casi cuatro. Durante estos años han pasado muchas cosas. Natalia, que ahora es íntima amiga de Chenoa, estuvo cuatro años sin hablarse con Laura. Después, ahora, han retomado la amistad desde hace unos años y son íntimas”, explicaba Aurelio Manzano.

“Nuria Fergó con la que hablé, me dijo, ‘yo no tengo ningún problema, es más, le dije a Laura que yo hice la boda y nada más fueron tres personas de los dieciséis’. David Bustamente invitó a todos cuando se casó y solamente fue Rosa. No es una cuestión de a ver quién está molesto o quién no”, añadía el colaborador.

Manzano ha querido ponerse en contacto con alguno de los ausentes. “Ha habido alguien de los dieciséis, que no voy a decir el nombre, que hoy cuando le he llamado para ver si estaba molesto, que me ha dicho, ‘en el fondo me salía tan cara la boda, porque entre el avión, el traje y el regalo…, mejor como que no’”, relataba.

Así que, parece que hay alguna que otra fractura en ese grupo que vivió una experiencia única que marcó sus vidas.