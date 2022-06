Natalia comparte el miedo que ha pasado tras la boda de Chenoa cuando volvía a casa

El pasado viernes 17 de junio, Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se dieron el esperado ‘sí, quiero’ después de dos años posponiendo su boda por culpa de la pandemia. En Mallorca y rodeados de amigos y familiares que han sido testigos de la boda, por fin, de la pareja.

Entre los invitados estaba Natalia Rodríguez, una de las buenas amigas de la novia que aprovechó el viaje a Mallorca para disfrutar de la compañía de sus amigos de Operación Triunfo. Se fue a la playa con Geno Machado, Alejandro Parreño y Gisela.

“Con unas de las personas más importantes de mi vida, en el paraíso 🫶🏽💙✨ @genomachado @alejandro_parre @giselaoficial ✨”, compartía en redes junto al posado en bañador de todos ellos.

Vuelta accidentada

De la boda poco sabemos porque fue bajo la más estricta confidencialidad y los invitados no pudieron compartir ninguna imagen. Pero imaginamos que Natalia la disfrutó mucho. Lo que no fue tan bueno fue la vuelta a Madrid.

“Estoy aquí en el avión de Ryanair. Hemos tenido un aterrizaje de emergencia. Cuando íbamos a tocar tierra hemos tenido que despegar otra vez”, anunciaba en un vídeo de angustia desde el avión.

“Luego hemos vuelto a aterrizar. Ha sido un aterrizaje horrible. No nos dicen qué está pasando. Tenemos a la guardia civil aquí, en medio de la pista, tenemos ambulancias, tenemos policía. Todo el mundo se está quejando, nadie dice nada. Los azafatos no dicen nada, los pilotos no hablan español. Y eso es lo que está pasando. En medio de la pista y no nos dicen nada”, relataba en el momento del suceso.

No dudó en ir comentando todo el aterrizaje desde sus redes. "Imaginaros que cuando estábamos en tierra en Madrid vuelve a despegar. Hemos tenido unas turbulencias... y cuando aterrizamos se queda parado en medio de la pista. Ha sido horrible, pero estamos bien. Lo peor de todo es que llevamos un buen rato en el avión, nos van a poner una escalera y ahora la escalera se ha estropeado y no pueden traerla", seguía informando.

"Y encima yo tengo aerofobia. Me he hartado de llorar. Me da mucho miedo y lo he pasado fatal", terminaba contando. Pero, por suerte, todo ha quedado en un susto y parece que el problema era del tren de aterrizaje.

Seguro que ya ha logrado relajarse, aunque este incidente no ha ayudado a superar el miedo a volar. Acababa mandando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: "Ya estamos en tierra, por fin, cinco horas hemos tardado en llegar. Hemos tenido dos aterrizajes y lo he pasado fatal. Encima me toca a mí que me da miedo volar".