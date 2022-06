Kristen Bell habla por primera vez de ‘Frozen 3’: “Me gustaría anunciar oficialmente...”

Cuando Frozen se estrenó allá por 2013, Disney vivió una auténtica revolución con la película. Elsa y Anna se convirtieron en fenómenos de masas con cientos de artículos de merchandising a la venta, conquistando la infancia de miles de niñas y niños. Seis años después llegaría su también exitosa secuela... ¿Pero qué hay de la tercera parte?

Disney Animation parece tomarse con calma el hecho de explotar la saga -y de hecho, han aprovechado el tiempo gracias a otros estrenos como Encanto-, y con la segunda estrenada hace apenas dos años, no hay noticias de una continuación. O al menos, no las había hasta la visita de Kristen Bell al programa de Jimmy Fallon.

La actriz acudió al late show para hablar de su nuevo libro destinado al público infantil, por lo que sacar el tema de la película era obligado. Seguro que entre sus potenciales lectores hay más de un fan de Frozen, así que el presentador no quiso perder ocasión de preguntarle al respecto.

Declarándose como un fan absoluto de Frozen II -de la cuál le preguntó a su invitada si podía decir que le parecía mejor que la primera-, así que está seguro de que le gustará la tercera parte. Y como quien no quiere la cosa, lanzaba el tema: "Frozen III, ¿podemos anunciar algo...?".

Bell no se hizo de rogar y enseguida contestó la pregunta: "Me gustaría anunciar, con cero autoridad, Frozen III", dijo cautamente. Justo después quiso resaltar que lo decía con "cero autoridad", ya que no puede anunciar algo al no estar al mando del proyecto, aunque no se pudo resistir a la pregunta del entrevistador.

Pero en cuanto a ganas de hacerla se refiere, tanto Kristen como Idina Menzel -que pone voz a Elsa- están dispuestas a embarcarse en esta tercera parte. Así que, a falta de que Disney dé luz verde al proyecto, sus dos protagonistas están más que preparadas para seguir las aventuras de la familia más conocida de Arandelle.

¿Cuándo se estrena Frozen III?

Sin saber si Disney ha aprobado el proyecto, es imposible saber con certeza cuándo llegaría una nueva secuela de la saga helada. Pero no es descabellado pensar que habrá un nuevo título de Elsa y compañía, sobre todo teniendo en cuenta la tremenda taquilla que hacen cada vez que salen a cartelera.

Eso sí,seguramente Disney se tomará su tiempo: por el momento, tienen Mundo Extraño para la campaña de Acción de Gracias de este mismo año, y teniendo en cuenta que el tiempo entre las dos películas ya estrenadas es de seis años, aún queda tiempo. Habrá que esperar a la D23, la expo de Disney en la que se anuncian las novedades de los próximos años, que será este mismo mes de septiembre desde el día 9 al 11.