David Botero, creador de la BSO de ‘La reina del flow’, habla con voz crítica de la serie, Rosalía o Yatra

Si te hablo de David Botero posiblemente te preguntes quién es. Su nombre y su cara han pasado algo desapercibidos, pero no su trabajo. En España muchos le han conocido por ser el creador de la banda sonora de la primera temporada de La reina del flow. Todas esas canciones que cantan Yeimi Montoya, Charly Flow o Erick Cruz, son cosa suya.

Fue el primero director musical del proyecto y, aunque en un principio no estaba previsto que pusiera su voz, acabó cediéndosela al Pez Koi. Así que, si te gustan las canciones de Juan Manuel Restrepo, has de saber que detrás está Botero.

Este artista colombiano está ahora en España donde pasará gran parte del verano. De hecho, este mismo 23 de junio dará su primer concierto en un local de Madrid, La Coxina, para tomar un primer contacto con su público, y sí, sonarán canciones de la serie que ha compuesto él.

Hemos aprovechado para conocer más detalles y descubrir por qué se fue de la serie, qué opina de la escena urbana actual o cuáles son sus planes y hemos descubierto que puede ser muy crítico con intocables como pueden ser la serie, Sebastián Yatra o Rosalía, pero desde un punto de vista constructivo.

Últimamente tenemos muchas visitas colombianas, ¿cómo se entiende nuestro país desde el vuestro?

Culturalmente somos tan parecidos…toda la calidez, la familiaridad, como que uno se siente en casa. España y Colombia tienen demasiadas cosas en común. La comida es deliciosa también, la gente, el clima está bien…

Camilo y Sebastián Yatra están de gira por aquí, no sé si tienes algún tipo de relación con ellos.

A Sebas le conocí grabando La reina del flow 1 y charlamos un poco. No estamos constantemente conectados, pero si soy amigo de su director y parte de su equipo y he trabajado con varias personas que han hecho canciones para él. Hemos compartido mucho equipo, amigos, nos conocemos. No somos amigos, pero sí nos conocemos bastante y nos vemos por ahí y estoy muy contento de que le esté yendo tan bien. No sabía lo que era aquí en España que llegué y escuché su música por todas partes. Maravilloso por Sebas.

¿Qué supone para ti venir a tocar a España?

Es como una realización. Para mí este es un proceso muy bonito porque a través de la novela redescubro mi capacidad de ser artista. Siempre fui productor, compositor y mi especialidad estaba desarrollada en las bandas sonoras y composición para orquestas y otras cosas como un poquito diferentes. El haber hecho La reina del flow, haber cantado y compuesto temas tan comerciales y populares, me dio esa probadita de lo que era la música comercial y me gustó muchísimo. Fue muy bonito porque empecé a construir una comunidad a través de esto. No es algo que busqué, sino que llegó. Esta es la culminación de ese proceso de reafirmar que lo que hice con la música de la serie y las canciones que he lanzado este año, era el camino correcto y este es el primer país que me recibe tras la pandemia para hacer algo bonito.

Aquí te hemos conocido por tu voz gracias a La reina del flow. Cuéntanos cómo surgió esta historia.

Llevaba muchos años trabajando con el tema de las bandas sonoras para series de televisión y era natural, como otro proyecto. Tampoco sabíamos que iba a ser tan grande. Escribimos Reflejo con la que licitamos al proyecto. La compuse, la arreglé y estaba de moda el pop urbano y la hicimos con toda la fuerza. Me nombraron director musical y pude componer y desarrollar la serie. Al principio no estaba Erick como personaje, estaban Charly y Yeimi. Yo había hecho los castings para las voces de estos dos personajes y en el transcurso del rodaje, yo estaba encerrado en Medellín porque no se podía viajar, y el productor ejecutivo me dijo que había un nuevo personaje. No tenía cantantes allí. Terminé grabando yo con mi voz para grabar las escenas y luego la idea era buscar un cantante. Es la solución que encontramos. Cuando le di la canción al productor ejecutivo me dijo ‘usted está loco, esto es buenísimo, dejemos la voz suya'. Llegó de casualidad.

¿Por qué no te habías planteado cantar desde un primer momento?

Por ética. Yo era el director musical del proyecto y no me podía auto nombrar algo y siempre es bonito generar espacios para que otras personas participen de los proyectos y yo ya era productor, compositor y director musical y ser cantante no era como mi pretensión. Yo sentía que me faltaba el flowcito urbano. Yo vengo de la balada, del pop, de otras cosas diferentes y por ética no me lo había planteado. Pero vistas las circunstancias, lo hice.

En la primera temporada eras la voz de Pez Koi, ¿qué opinas de este personaje?

Me encanta porque soy yo. Es muy chistoso. Yo soy así. No soy extrovertido, soy una persona como más de componer y muy emocional y me parecía bonito porque cuando me empecé a relacionarme con el personaje y, sobre todo, con Juan Manuel Restrepo, que somos muy amigos, hablábamos mucho sobre el tema de la esencia y la importancia de unas buenas letras porque ese fue el pilar de todo el proyecto, hablar de cosas bonitas. Una de las cosas más satisfactorias fue que cuando me escribían los fans me decían, ‘qué bonito que escribes cosas lindas, qué bonito que tus letras están en otra dimensión’ y me estimuló mucho más. Ese personaje representaba la sencillez, la autenticidad, el amor…pues soy yo. Yo tenía el cuaderno donde anotaba las canciones y componía y era el cuaderno de Yeimi. Existe.

Cuando ya te dan un personaje, dime la verdad, ¿mimaste especialmente sus canciones?

No, mira que no. La mayoría ya estaban compuestas antes de que apareciera él. Ya habíamos arrancado porque había un guion más o menos avanzado. Le metimos mucho la ficha y traté de generar cositas buenas. Traté de retarme también. La voz de Yeimi es una cantante super talentosa y decía, ‘esta mujer no nos puede atropellar a todos, tenemos que dar la talla’ y traté de esforzarme cada vez más.

Como creador de la banda sonora, ¿cuál dirías que es el tema que mejor define la serie?

El que mejor define a la serie es Fénix que canta Yeimi. Representa todo el renacer de ella como ser humano. Siempre que hablaba de la serie cuando la gente no sabía, yo decía que era como una versión de El Conde de Montecristo moderna porque básicamente a ella la embaucan y la meten en la cárcel y está muchos años y vuelve para vengarse. Me gustaba mucho porque ya no solo es la venganza de ella sino el renacer y el reencuentro con su talento y los elementos que la construyen como una mujer poderosa. Creo que fue el regalo más bonito, hacer música urbana que les diera a las mujeres esa fuerza.

Es la que mejor define a la serie, pero no la que más te gusta, ¿cuál es tu favorita?

Reflejo. Es una canción muy especial porque engancha a la gente. La que más vistas tiene es Perdóname, que también me encanta, pero creo que Reflejo representa la realización del proyecto. Se la puse a algún amigo en el estudio y me dijo ‘no, no se la des a Caracol, dásela a Sony’. Fue redescubrir una faceta en mi trabajo que no tenía contemplada y que me ha dado muchas satisfacciones.

¿Entiendes el boom internacional que ha tenido La reina del flow?

Si a mí, que no salgo en pantalla, la gente me reconoce, imagina lo que pasa con Carlos Torres, Carolina, Juan Manuel. Somos la única serie de Colombia que hemos recibido un Emmy internacional y eso fue un logro muy grande para todo el equipo. Mi música llegó a ser un éxito mundial, y suena raro decirlo, pero eso es muy bonito. Me dejó seguir en el proceso de exploración y sacar nuevas canciones y juntarme con nuevos artistas. Llegar a España fue muy lindo porque durante los Latin Grammy había conocido a Soraya Arnelas y nos hicimos buenos amigos. Hicimos una canción y nos cayó la pandemia encima y no pudimos lanzar nada, pero me va a acompañar este jueves en el concierto. También viene Dama que está cantando bachata ahorita. He encontrado como que toda esa música me ha abierto muchísimas oportunidades y creo que va a ser un momento muy bonito.

¿Qué sentiste cuando viste cómo triunfa el actor con una voz que no es la suya sino la tuya?

Inicialmente nunca me importó porque era una reafirmación de que el trabajo estaba bien hecho, de alguna manera el propósito era que la gente sintiera que el personaje era real. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que era como un llamado a que yo saliera delante y dijera que yo puedo hacerlo. Mucha gente me preguntaba que por qué no hice yo el personaje, que podía haber sido actor. He tenido algunas cositas en actuación, pero mi rol era otro y desde el comienzo lo entendí y nunca he tenido la batalla del ego. el mundo se ha encargado de demostrar las cosas y la gente que se ha interesado en la música se ha tomado el trabajo de buscarme, de encontrarme y de saber que soy yo quien canta y quien escribe y se ha alimentado de nuevas canciones. Ha sido satisfactorio saber que la gente me encontró por mi música y no por mi cara.

Desapareciste en la segunda temporada, ¿qué pasó?

Fue duro el cambio en la música, creo que la gente que la sigue se dio cuenta de que cambió completamente. Realmente fue un problema interno que tuve con algunos de los compañeros del equipo de la sección musical con el que estaba trabajando en la primera temporada. No sentía que estaba en el mismo nivel de aporte. En ese momento las cosas no estaban bien con ellos. Siempre sentí que faltó un poquito de ambición en la manera en la que se trabajaba el proyecto. Musicalmente era tan rico y tenía tanto proyección que me frustraba ver que realmente no teníamos un apoyo del canal respecto a la estructura de desarrollo que podíamos generar con los shows. Creo que era el momento de seguir haciendo otras cosas, involucrarme con proyectos nuevos y de darle un chance a mi carrera como artista. Deseándole lo mejor a la segunda temporada porque muchos de mis amigos estaban ahí. dentro del canal cambiaron muchas cosas. De hecho, la directora de La reina del flow 1, está viviendo ahora en España y me encontré con ella hace un par de semanas, y tampoco estuvo en la segunda. Siento que el proyecto creció y que empezaron a llamar a la gente que estaba más en las roscas y cambiaron de gente. Sacaron un montón de actores. uno hubiera pensado que el presupuesto fuera más grande y no, fue el mismo. No se sintió esa dimensión de lo que tenían en las manos como un proyecto más grande. No le permitieron a la gente que hizo grande la primera temporada crecer con la segunda. Y me dejó de interesar.

En esa segunda temporada vimos que algunos de los actores que no habían cantado en la primera, se lanzaran a hacerlo, entre ellos Juan Manuel Restrepo que ahora tiene aspiraciones musicales, ¿cómo le ves?

Él tiene una historia muy bonita porque salió de una agencia de modelos. Alguien le vio y lo cogió y se ganó la lotería, fue una cosa brutal. Lo metieron en la serie y salió siendo una de las series más emblemáticas de todos los tiempos. Le cambió la vida de un día para otro, literal. Cuando empezamos a trabajar el tema de canciones él sí me decía que le gustaba mucho la música y para él fue un proceso difícil porque él nunca había tenido ese acercamiento y estaba en ese proceso de prepararse y desarrollarse y fue bonito verle crecer poco a poco. Hace rato que no trabajo con él, pero de vez en cuando hablamos por Instagram o WhatsApp, pero sí sé que está en esa determinación de mejorar sus aptitudes musicales y seguir trabajando esa parte y me gusta mucho que lo haga porque la vida se trata de eso, de perseguir las cosas que a uno le hacen feliz.

¿Harías una colaboración con él?

Por supuesto, somos amigos, claro. Sería muy bonito, sería muy confuso visualmente para la gente, pero sería muy interesante.

A Carolina Martínez (Yeimi) lo de la música no le ha llamado, pero Carlos Torres (Charly) se lo ha llegado a plantear. Se ha instalado una temporada en España, no sé si tienes algún tipo de contacto con él o si habéis coincidido por aquí y te ha pedido algún consejo.

Carlos tiene muy claro que su talento está en la actuación y en el show, yo no creo como que vaya a hacerse cantante. Las tarimas tienen un atractivo muy grande y representan cosas que te dan una adrenalina que otra cosa no te va a dar. Estar parado en una tarima cantando y viendo al público, la gente enloquecida cantando las canciones es algo que pocas cosas logran. Y entiendo como ese auge de los actores de tratar de probar. Carolina siempre ha sido muy respetuosa con eso. Una de las cosas que más le enfadaban es que la dijeran que en algún momento tenía que cantar y ella era, ‘¿cómo voy a cantar? si yo no canto’. Era un respeto también al trabajo de otras personas y de una manera los otros sí se lo creyeron un poquito más. A Juanma siempre le gustó y él quería cantar, pero en ese momento no estaba en condiciones, ha ido trabajando su talento. Y Carlos, definitivamente tampoco, tiene ritmo y está ahí y es un excelente actor, pero creo que como cantante no pondría las fuerzas ahí.

¿Volverías a la tercera temporada?

Uy, no, creo que no. El episodio de la reina fue muy bonito, pero el enfoque que se le dio a la segunda temporada transformó muchísimo la esencia de lo que se estaba buscando. El afán de buscar otros personajes y de crear otra serie de cosas como que se fue mucho a la trama y poco a la música. Solo tienen 6 canciones originales en la segunda parte, el resto de la música es la que yo escribí. Tampoco siento que la serie haya evolucionado respecto a la música que era lo que yo quería. Me gustaría hacer algo nuevo, más grande y más ambiciosa. Trabajar en otros países, aquí en España. Hay muchas oportunidades y uno tiene que aprender a fluir y no quedarse estancado.

¿Cuáles son tus planes ahora?

Quiero que la música haga su trabajo y hable por mí. No se trata de convencer a la gente de que eres bueno, sino que se trata de que la gente te aprecie y que siga tu trabajo. Estoy super activo. Saqué un sencillo, super tranquilo, super orgánico, por lo lanzarlo ahí y me fue bien. Luego hicimos una colaboración que lancé hace poquito. Mil cosas. Peor creo que voy a lanzar mucha música y estoy con un trabajo muy sólido. Firmé con una disquera norteamericana y estoy trabajando una forma de replantear las estructuras de trabajo. Quiero hacer cosas disruptivas, plantear una estrategia donde pueda sorprender a la gente con cosas raras, no quiero trabajar de manera tradicional, quiero hacer cosas distintas, hacer fusiones, colaboraciones y esa es una de las cosas que más me atraen de España. Hay mucha cultura, hay mucha cultura condensada, es como una locura poder encontrar tantos músicos de tantas partes del mundo, con influencias distintas y con quienes se pueden hacer cosas.

En esta etapa disruptiva y esa conexión que has encontrado en España, ¿has trabajado ya con gente de aquí?

Mira que sí. Hablamos ya con Soraya de hacer otra canción, otra colaboración más. Está en conversación, pero hay mucha voluntad porque somos buenos amigos. Viene una colaboración con Dama, vamos a hacer un temita de bachata urbana super chévere y estamos escribiéndolo, va a ser super bonito porque combina esa cultura latina con la cultura sevillana y eso me parece divino. También me he conectado con algunos de los productores del género urbano aquí, quiero hablar más con ellos a ver qué va a pasar.

Aunque te hemos asociado a la escena del reguetón por la serie que te ha dado a conocer en nuestro país, pero hay que decir que tu carrera tiene una vertiente más romántica que urbana, ¿no?

Uno no debería tener que escoger porque existen canciones y momentos para todo. Ya que tengo es imput urbano y la canción que acabo de lanzar es como un trapcito, un R&B, es tranquilita. Pero una de las cosas que más disfruto es cantar y a veces en lo urbano es difícil cantar porque la forma del chanteo y el rapear no te permite lucirte tanto y yo siempre he sido un baladista, pero creo que hay que ir explorando cosas. Ahora voy a empezar a construir unos álbumes con conceptos más unidos y quiero fusionar mucho y contar con la participación de músicos de todas partes. Siento que a la música le hace falta ese elemento vivo, le hace falta el talento y la energía de las personas que al final es lo que te nutre. Me gustan mucho las guitarras, me gusta mucho el acústico, pero no voy a dejar de lado el tema latino, picantito. Creo que con Sebas compartimos mucho la forma de trabajar, es el producto más similar estilísticamente a lo que yo hago. Él es pop, pero también tiene temas urbanos.

Pues ya puedes ponerte las pilas porque estar al nivel de Yatra es lanzar un tema casi por semana.

Voy a meterle duro, la música la podemos hacer. Más allá del tema semanal, quiero diferenciarme en esa parte, fundamentarme en algo. Una de las cosas que más lamento yo es la evolución de Rosalía frente a lo que es ahora y lo comenzó, sin criticar. Siento que su primer trabajo discográfico fue muy interesante porque, pese a que era experimental y un poquito raro al comienzo, tenía un trasfondo, el tema de los capítulos, la conexión… creo que hizo algo muy lindo al conectar un álbum de una manera donde había un mensaje y eso lo admiro mucho. Ahora están en la dinámica comercial de buscar el sencillo y simplemente como escribir lo que sea y no es lo que yo quiero. No entiendes de qué está hablando. Yo no lo entiendo. La gente es como ‘no, pero es que está hablando como los latinos’ y es como ‘no, yo tampoco entiendo lo que está diciendo’. Una de las cosas que quiero cambiar respecto a mi amigo Sebastián es no producir en masa, sino más enfocado en algo más importante. Ahora estoy componiendo una canción que se llama Estado de riesgo y estoy buscando una colaboración. Básicamente habla sobre la relación que entra como en estado de Facebook, pero de riesgo, por estar tan pegados a los teléfonos. No tiene caso hacer esto si realmente no estamos viviendo las memorias en tiempo real. Muchas de las cosas que escribo van enfocadas en eso. Yo quisiera que la música representara un medio de transformación social y que la gente de verdad pueda escuchar y darse cuenta de que estamos viviendo en un mundo de la forma incorrecta. Siento que el eje de mi talento son las letras.

Ya que la estás acabando aquí en España estaría bien que la colaboración fuera con alguien de aquí, ¿con quién te gustaría?

Sería maravilloso, aquí hay muchos cantantes que están genial. Me encanta lo que ha hecho DVicio, me encanta lo que ha hecho Lola Índigo, me encanta lo que ha hecho Ana Mena. Conocí el proyecto de Rasel y me gustó muchísimo, además que es el hermano de Dama… creo que hay posibilidades de muchas cosas.

¿Qué canción te haría ilusión que coreara el público madrileño en tu próximo concierto?

Yo sé cuál va a ser, Estamos perdiendo el tiempo. Estoy seguro que va a ser muy bonito. Quiero que la gente me empiece a buscar por las canciones nuevas y le dé una oportunidad a la nueva música que salga.

¿Hasta cuándo te quedas por aquí?

Me iba la semana entrante, pero me escribieron los chicos de Bombai para ir a Valencia para escribir con ellos. Llamé a mi manager y le dije que me iba a demorar un mes más en España. Creo que el vuelo para regresar es el 14 de agosto. Voy a disfrutar el verano en España y a ver si me tomo el tiempo de conocer más lugares y de ir a Valencia, Barcelona, Sevilla, explorar un poquito más porque siento que el país es demasiado lindo y hay demasiado que ver y me muero de ganas de conectarme con más artistas de acá.

No has mencionado Ibiza que es como el punto de encuentro veraniego.

Mi cumpleaños es el 19 de julio y hay una fiesta tremenda a la que ya me invitaron. Es un viaje que ya viene.