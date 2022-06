Risto Mejide y Laura Escanes siempre han formado una pareja muy cuestionada por la diferencia de edad que hay entre ellos. Pero han demostrado con el paso del tiempo y la solidez de su relación, que había muchos equivocados.

Después de siete años juntos, en este 2022 se han lanzado a compartir un proyecto profesional juntos, un podcast en el que charlan de su vida en pareja y su forma de entender temas muy diversos. Cada episodio de Cariño, ¿pero qué dices? tiene una palabra que centra la charla.

En la tercera entrega esa palabra ha sido ‘cambiar’ y unas cosas les han llevado a otras y han acabado hablando de uno de sus temas favoritos, el amor.

Relación tóxica

"Yo pensaba que el amor era una cosa, pero según pasan los años y vas viviendo desamores te das cuenta de lo que no quieres en tu vida", aseguraba la influencer. Ha sido entonces cuando su marido le ha animado a contar una relación super tóxica que vivió antes de conocerle.

Después de aclarar que su intención no era crear morbo ni destripar su intimidad, Escanes se ha lanzado a compartir su testimonio con la intención de ayudar a otras chicas que hayan pasado o estén pasando por algo similar que puede llegar a normalizarse y aceptarse erróneamente.

"Yo me acuerdo de quedar con mis amigas y recibir mensajes en los que me decía: 'Oye, ¿con quién estás? Pásame una foto'. También me preguntaba qué hacía en línea a una hora concreta, con quién estaba hablando y hasta me pedía pantallazo de esa conversación", relataba la influencer.

"Antes lo normalizaba. Yo he pasado pantallazos, he pasado fotos con mis amigas. Lo incorporaba en mi vida como algo normal", admitía. Y aquello tuvo consecuencias: "Se filtraron fotos mías íntimas que venían de alguien en quien yo confiaba".

"Son cosas que, cuando pasa el tiempo, te hacen marcar límites. Ahí es donde haces un cambio", terminaba diciendo la influencer relacionando el tema con su palabra clave del capítulo.