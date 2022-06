‘Cariño, pero ¿qué dices?’, el podcast de Laura Escanes y Risto Mejide en el que exponen su intimidad

Laura Escanes y Risto Mejide llevaban un tiempo anunciando un proyecto conjunto y ha llegado el día de su estreno. Cariño, pero ¿qué dices? es el podcast en el que la pareja conversará sobre su vida, su relación y su visión del mundo.

Con motivo del lanzamiento, Podimo, la plataforma en la que podremos escucharlo, ha recreado un escaparate en el edificio del Hotel Riu Plaza de España en Madrid que simula el salón de su casa como metáfora de la ventana que se abre con este podcast a su día a día más íntimo. Una simulación que podemos acercarnos a ver hasta el próximo 12 de junio.

“Cada podcast es una conversación real e íntima, donde Laura y yo nos escuchamos, discutimos, y acabamos descubriendo qué piensa el otro de los grandes temas de la vida”, afirma Risto Mejide. “Cada episodio gira en torno a una palabra y cómo la entendemos cada uno”, añade Laura Escanes.

Hasta ahora, la pareja no había compartido ningún proyecto profesional, esta es su primera aventura conjunta después de siete años de relación. Un podcast donde cada entrega es de media hora y nos permitirá conocerles un poco mejor.

“El podcast tiene un tono distendido, íntimo, alegre y cercano. Cada episodio gira sobre un concepto como ‘Conocerse’, ‘Empezar’, ‘Cambiar’, ‘Familia’, ‘Edad’, etc. donde los dos dan su punto de vista, hablan de cómo lo han vivido y comparten experiencias con la audiencia.”, afirma Jaime Barreiro, CEO de Phi Beta Lambda Podcast, encargado de su producción.

Primer episodio

Los comienzos, las primeras impresiones, la diferencia de edad o los privilegios son algunos de los temas centrales de la primera entrega.

En cuanto al título, aclaran que lo eligió el publicista. “Tiene mucho que ver con cómo nos comunicamos cuando hay confianza”, explicaba sobre lo que le gusta de su elección. “Al final está mostrando un poquito de nosotros, al final no podemos estar de acuerdo siempre. Estar de acuerdo es una mierda, opino, porque entonces las conversaciones se acaban”, dice Laura. Aunque matizó

Aseguran que cada uno se ha preparado el tema por su cuenta y que ninguno sabe lo que tiene el otro. Cada capítulo gira en torno a una palabra y en el primer episodio es ‘empezar’.

Y no falta música. Natalia Pardo se ha encargado de la sintonía del programa que hemos podido escuchar en el primer episodio. Una melodía entre jazz y funk que a Laura le parece borrosa. Un concepto que no ha dudado en explicar y que tiene que ver con todo aquello que le recuerda a algo del pasado, algo nostálgico.

Y ya que hablaos de música, dejan claro que a ella le gusta bailar reguetón y a él escuchar jazz. La comunicación es una de las claves para una relación.

Temas que ellos ya han discutido en público como si mola o no tener el super poder de escuchar todo lo que dice o piensa todo el mundo, ahora los ponen sobre el micrófono en público.

“La condición humana es cotilla por naturaleza”, aseguraba el publicista que está a favor de poder tener ese poder. Ella prefiere el poder de ser invisible. Una de las muchas cuestiones que han planteado en esta especie de competición en la que miden quién de los dos gana la conversación.

Risto reconoce que Marwan es uno de sus artistas favoritos y no ha dudado en repetir una de sus frases para explicar esto de la competición: “El amor es el único fuego en el que has de empatar”.

Laura Escanes y Risto Mejide comparten sus conversaciones de pareja. / Foto cedida por Podimo

Las expectativas, la diferencia de edad que tanto ha planeado sobre su relación, la inquietud o motivación por conocer cosas nuevas, son algunos de los temas sobre los que conversan entre ellos con naturalidad y con contradicciones sobre la marcha.

También han hablado de la música y Risto no duda en echarle en cara a su mujer que no escucha más de 20 o 30 segundos de una canción y que es incapaz de escuchar un tema entero. "Os juro que hay canciones que no sé cómo acaban", dice él. Y claro, ella no está de acuerdo y se abre el debate. Y así todo el rato.